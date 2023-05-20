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田馥甄520拋震撼彈 驚曝「不再辦演唱會」

記者梅衍儂／即時報導
田馥甄8月將在台北小巨蛋開5場演唱會。圖／何樂音樂提供
田馥甄8月將在台北小巨蛋開5場演唱會。圖／何樂音樂提供

金曲歌后田馥甄8月將在台北小巨蛋開5場「一一」演唱會，她20日在社群向歌迷表白，表示未來可能不再舉辦演唱會，「經歷了計畫趕不上變化的震撼教育，體會了理所當然的事都不再想當然，加上現在的心境與環境，未來還有沒有機會再辦演唱會也是未知數！」

田馥甄自稱「暫時」浮出水面，內心的感觸，都與去年高雄乖舛的演唱會有關，提到當時只能拍了一張肄業照，一切就黯然收場，「日常裡的無常，時時提醒著我，不糾結過去，不擔憂未來，活在當下。」她說到：「每一次的歌唱都是無法複製的一期一會，每一次的相見就是互道珍重再見的開始。心想既然有機會站在舞台上，就讓我沒有明天的歌唱吧。」更把8月的演唱會定義為畢業典禮。

她目前會全力完成8月在小巨蛋的5場演唱會，答應歌迷會準備新單曲，「從未釋出的新作在演唱會首唱，深覺自己會讓這首歌徹底變成一首抖音歌曲，因為會緊張到整首歌，從頭到尾無法抑制地充滿顫抖的聲音。屆時請歡喜笑納。」

田馥甄還會準備驚喜嘉賓，「每一場都邀請了自己好喜歡的嘉賓，光是想到你們在台下能聽到、看到這樣的組合，我就羨慕死你們。」包括歌單翻新、演唱會服裝換新，就連視覺都與經紀人討論，要沒有預算的使用，期待舞台的美麗視覺。

社群 預算 教育

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