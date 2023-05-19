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名列世界十大禁片 巨星被騙演A片要翻案 導演揚言開告

記者蘇詠智／即時報導
海倫米蘭年輕時在「羅馬帝國艷情史」大方釋放性感。圖／摘自imdb
海倫米蘭年輕時在「羅馬帝國艷情史」大方釋放性感。圖／摘自imdb

電影史上最惡名昭彰的禁片之一「羅馬帝國艷情史」，當年找來彼得奧圖、海倫米蘭、約翰吉爾格、麥康麥道威爾等英國演技派明星主演，出品的「閣樓」公司老闆硬是自己再追加成本，拍了一堆三點全露的真槍實彈性愛鏡頭，剪輯出和A片相差無幾的版本，全球部分地區包括台灣根本不能上映，而有上映的像是美國等，被影評人罵得狗血淋頭，連幾位主角大牌，都將這片視為個人事業上最低落的黑歷史，但本屆坎城影展的經典單元，卻要放映「羅馬帝國艷情史：終極版」，意圖讓這部影片翻案，重新被肯定其藝術成就。

40多年前有機會欣賞過「羅馬帝國艷情史」的觀眾，絕對難以想像，這部電影竟有進入全球藝術最高殿堂—坎城影展的一天，因為當年該片被形容為「大明星主演的A片」，品質低劣到除了主角並非色情片演員外，其他都沒比一般的A片好到哪。不過其實「閣樓」投資之初，是有頗宏大的企圖心，期待能夠用最寬廣的尺度，拍一部史詩巨作。片中主角卡里古拉，是羅馬時代荒淫無道的暴君，過往的電影多半沒有辦法真實呈現他是如何的淫佚，「閣樓」既是以情色刊物發行為主業，投資拍電影當然也必須有聲有「色」，所以才會定下「尺度不設限」的拍攝方針。

該片導演丁度巴拉斯的作品尺度也多半偏大，不乏男女裸三點的畫面，卻並非沒劇情、純粹標榜性愛實況的A片，所以他在發現「閣樓」老闆把「羅馬帝國艷情史」弄成幾乎就是一部A片，感到非常憤怒，與編劇等都要求要把自己名字拿掉。他們對這部片的憤恨，至今都難以消除，所以看到坎城影展要為該片翻案，丁度巴拉斯揚言不惜提告，百分之一千不支持這件事，表示沒有經過他自己的操刀，他完全不承認這個版本有傳達出他當年的創作想法。

然而這次負責「羅馬帝國艷情史」全新終極版剪輯的人員，則強調該片並非舊版翻新，因為舊版的鏡頭他都沒有拿去用，當初丁度巴拉斯拍了快96個小時的素材，全新終極版157分鐘就從這些內容裡取材剪輯，所以這個版本才會是當年他們想拍出來的感覺，反而是與A片相差不大的舊版是壞掉的版本。事隔超過40年，「羅馬帝國艷情史」還是這麼具有爭議，更讓人好奇坎城影展播映的終極版會是何種風貌？

同性熱吻在「羅馬帝國艷情史」只能算是小意思。圖／摘自imdb
同性熱吻在「羅馬帝國艷情史」只能算是小意思。圖／摘自imdb
「羅馬帝國艷情史」很多大尺度的情色畫面。圖／摘自pinterest
「羅馬帝國艷情史」很多大尺度的情色畫面。圖／摘自pinterest

坎城影展 電影 投資

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