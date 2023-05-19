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土星惹禍？艾瑪華森傳分手 掰了富二代男友

記者蘇詠智／即時報導
布蘭登格林（右）是超級富豪菲利普（左）的愛子，姊姊克蘿伊（中） 已為人妻母。（路透資料照片）
布蘭登格林（右）是超級富豪菲利普（左）的愛子，姊姊克蘿伊（中） 已為人妻母。（路透資料照片）

昔日因主演「哈利波特」系列走紅的一堆童星，現在大都30出頭，皆已至成家的年紀，包括「榮恩」魯伯葛林特、「哈利」丹尼爾雷德克里夫、「金妮」邦妮萊特，這幾年陸續升格當爸媽，唯獨「妙麗」艾瑪華森，還在情海裡浮沉，男友已經換過十幾任，沒有一位讓她有「定下來」的衝動。去年她才被拍到和家中有近30億美元資產的公子布蘭登格林在威尼斯手牽手度假，還被傳彼此都已見過對方的家長，結果英國「每日郵報」報導她和布蘭登的戀情早就破局，現在又是單身。原因呢？竟然是怪土星回歸！

每29年一次的土星回歸，在星座學中是有人生中相當重要的學習課題之意味，往往會伴隨著舊有關係的結束，或是新轉變的出現，或有新的發展空間等等。艾瑪與布蘭登交往了一段時間後分開，會不會正是受到土星回歸的影響？「每日郵報」報導，艾瑪在社群網站上寫道：「這就是33歲。我在29歲之前都沒聽過什麼叫土星回歸，但我現在可是非常了解了。」其實她在文字裡透露的只有自己經歷了一堆生活上的轉變，她接受了很多的心靈療程，試著去學習一些新東西，也面對人生裡的變化，感到又是一種新的課題。關於個人感情，她還是頗為保密，不讓隱私曝光，外界只曉得，她與布蘭登是分手了，為何分手還是個秘密。

早先各方看她和布蘭登都覺得頗為速配，一來年歲相近，二來外表也蠻搭，三來布蘭登的父親菲利普是英國有名的富豪、據今年度的估計身家達27億美元，艾瑪自己也算是很會賺錢的藝人，個人資產約相當於布蘭登老爸的1/3，因此和貴公子布蘭登也沒有太大的門第落差，無奈他們還是沒緣能一起走到最後。

魯伯葛林特（左）與丹尼爾雷德克里夫（右）都已經當爸爸，艾瑪華森連婚事都沒著落。（...
魯伯葛林特（左）與丹尼爾雷德克里夫（右）都已經當爸爸，艾瑪華森連婚事都沒著落。（路透資料照片）
艾瑪華森被傳已和億萬豪門男友分手。（路透資料照片）
艾瑪華森被傳已和億萬豪門男友分手。（路透資料照片）

哈利波特 英國 社群網站

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