李奧納多忍不住了 搶先公布「花月殺手」3大影帝合體

李奧納多狄卡皮歐(左)與勞勃狄尼洛在「花月殺手」再度合體飆戲。圖／Apple TV+ 提供

金獎大導馬丁史柯西斯執導的史詩級西部犯罪傳奇電影 「花月殺手」，將於5月20日於第76屆坎城影展期間首映，眾所矚目的主角李奧納多狄卡皮歐搶先於社群發布前導預告，並提到「這是一部我引以為傲的電影，迫不及待地想與大家分享。」

該片改編自大衛格雷恩撰寫、源自真實故事的同名暢銷著作「花月殺手：美國連續謀殺案與FBI的崛起」，並由史柯西斯與「阿甘正傳」、「一個巨星的誕生」奧斯卡提名 編劇艾瑞克羅斯共同編劇，史柯西斯也和李奧納多一同擔任製片。故事描述在20世紀初，奧塞奇族因蘊含豐富石油資源而一夜致富，成為世界上最富有的人，因此立即吸引了白人的入侵，他們在密謀採取謀殺行動前，盡可能地操控、勒索和竊取奧塞奇族的錢財。這個被喻為美國史上最殘忍的大規模謀殺案的「奧塞奇案」，也是為美國歷史最黑暗的「恐怖統治事件」。

電影將透過影帝李奧納多所飾演的歐內斯特勃克哈特，和「屬於她們的片刻」莉莉格萊斯頓所飾演的莫莉凱爾，譜出一段由真愛與背叛交織的故事。眾星雲集的堅強卡司還包含金獎影帝勞勃狄尼洛、「犬山記」奧斯卡最佳男配角提名傑西普萊蒙，以及今年以「我的鯨魚老爸」拿下奧斯卡影帝的布蘭登費雪同台飆戲。「花月殺手」將於10月20日於全球上映，之後於Apple TV+ 全球獨家上線。