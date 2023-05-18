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洗頭妹愛上黑道男 施文彬樂幫九把刀新片重唱老歌

中央社台北18日電
柯震東（右1）繼「那些年」之後再度出演九把刀電影。（中央社）
柯震東（右1）繼「那些年」之後再度出演九把刀電影。（中央社）

九把刀第4部電影作品「請問，還有哪裡需要加強」，讓宋芸樺上演洗頭妹愛上黑道大哥春風的浪漫喜劇，今天釋出首支預告，更找來施文彬重唱經典歌曲「再會啦！心愛的無緣的人」。

在預告中，因春風的黑社會背景，讓洗頭妹宋芸樺愛上春風時，感到非常忐忑，還警告春風如果哪一天不愛他了，不可以把自己全家殺光光，相當逗趣，搭配著施文彬的「再會啦！心愛的無緣的人」洗腦旋律，把整部電影氛圍推上高潮。

與「請問，還有哪裡需要加強」劇組合作契機，施文彬透過片商分享，在2021年COVID-19疫情間，他在歌手李芷婷直播裡，唱了自己的老歌「再會吧！心愛的無緣的人」，意外創下影音平台百萬點閱紀錄，也打動九把刀，向施文彬提議，能不能以單純鋼琴配樂來重新詮釋老歌。

聽聞邀請，施文彬二話不說馬上答應，因而成為全片電影插曲，九把刀表示這首歌是他每天都會哼唱的歌，並打趣說：「我在跟高鳴晟剪『月老』的時候，覺得阿晟長得很像施文彬，所以應該是一種植入吧？」

而「請問，還有哪裡需要加強」故事來源，身為全片編導的九把刀透露，就是從自己的小說「精準的失控」裡擷取最可愛的一段來拍。

「精準的失控」描述因一場車禍肇事殺人事件為開端，卻發展出一連串充滿奇幻異想的故事，還有時空交錯重疊的情境，「裡面有一個黑幫的世界，想要呈現出這個黑幫是一群可愛的兄弟，談戀愛讓劇中角色都變得更可愛。」

除了春風飾演的黑道大哥「泰哥」之外，九把刀也增添一些配角讓故事更加立體，尤其是春風身邊幾個重要的周邊人物，包含「長腳」柯震東、「魚仔」蔡昌憲和Brian的小應，都是具畫龍點睛「笑」果的角色。「請問，還有哪裡需要加強」將於7月28日上映。

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