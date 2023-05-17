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連職員也遭性侵 喜多川爆「潔面霜當潤滑劑」助逞淫威

記者梅衍儂／即時報導
喜多川涉嫌性侵多名旗下少年。（取材自推特）
喜多川涉嫌性侵多名旗下少年。（取材自推特）

日本傑尼斯事務所創辦人喜多川性侵旗下少年的醜聞越演越烈，日前現任傑尼斯事務所社長藤島茱莉景子就此事公開向大眾道歉，等於承認受害人的指控並非子虛烏有。而近日日媒「週刊文春」再爆，被性侵的不只藝人，連員工都難逃喜多川魔爪。

「週刊文春」作為少數一開始就深入報導傑尼斯性侵案的日本媒體，一路持續追蹤，先前採訪曾經是「小傑尼斯（指傑尼斯事務所的儲備藝人）」的男性，最近又訪到一位匿名的前工作人員G，他16歲輟學，離家出走投靠喜多川，對方讓他到公司上班，並和同事住進喜多川旗下的公寓，沒想到剛開始上班沒多久，某天晚上睡覺時，喜多川鑽進G的被子裡，不顧旁邊還有其他人在睡覺，伸手摸他的重要部位，接著脫掉他的內褲性侵得逞。

G表示記得很清楚，喜多川用美國品牌noxzema的潔面霜作為潤滑劑，他指證歷歷：「因為當時日本放送協會附近有一家美國藥店，我常被他要求去買這個。」他在傑尼斯工作多年，一共被性侵2次，常常會想「為什麼是我」。

喜多川雖已經過世，但對受害者而言傷害並未隨著他逝世而過去。藤島茱莉景子日前公開道歉時表示，對於已提告的受害者，她本月將成立接受諮詢的外部窗口，對於控訴自己受害、精神上感到痛苦者，將借助專家的力量作心理諮商，誠實面對，不會逃避問題。但她聲稱自己對喜多川性侵少年一事完全不知情，被眾多網友質疑不可能，認為她說謊。

藤島茱莉景子日前為喜多川性侵少年一事公開道歉。（取材自推特）
藤島茱莉景子日前為喜多川性侵少年一事公開道歉。（取材自推特）

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