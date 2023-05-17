連職員也遭性侵 喜多川爆「潔面霜當潤滑劑」助逞淫威

喜多川涉嫌性侵多名旗下少年。（取材自推特）

日本 傑尼斯事務所創辦人喜多川性侵 旗下少年的醜聞越演越烈，日前現任傑尼斯事務所社長藤島茱莉景子就此事公開向大眾道歉，等於承認受害人的指控並非子虛烏有。而近日日媒「週刊文春」再爆，被性侵的不只藝人，連員工都難逃喜多川魔爪。

「週刊文春」作為少數一開始就深入報導傑尼斯性侵案的日本媒體，一路持續追蹤，先前採訪曾經是「小傑尼斯（指傑尼斯事務所的儲備藝人）」的男性，最近又訪到一位匿名的前工作人員G，他16歲輟學，離家出走投靠喜多川，對方讓他到公司上班，並和同事住進喜多川旗下的公寓，沒想到剛開始上班沒多久，某天晚上睡覺時，喜多川鑽進G的被子裡，不顧旁邊還有其他人在睡覺，伸手摸他的重要部位，接著脫掉他的內褲性侵得逞。

G表示記得很清楚，喜多川用美國品牌noxzema的潔面霜作為潤滑劑，他指證歷歷：「因為當時日本放送協會附近有一家美國藥 店，我常被他要求去買這個。」他在傑尼斯工作多年，一共被性侵2次，常常會想「為什麼是我」。