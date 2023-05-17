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李翊君買網拍險遭詐騙 自曝與老公「財務各管各的」

記者林士傑／即時報導
李翊君「三五好友演唱會」於19、20日在TICC登場。（記者沈昱嘉／攝影）
李翊君「三五好友演唱會」於19、20日在TICC登場。（記者沈昱嘉／攝影）

李翊君19日將在台北國際會議中心連辦兩場「三五好友演唱會」，忙著彩排之餘卻遇到詐騙集團，差一步就被盜刷近10萬台幣，她說防堵詐騙訣竅為設定刷卡金額，「我跟銀行設定只能刷2萬，超過就不行，對方因為盜刷金額太大筆沒有通過。」順利逃過一劫。

她前陣子在國際平台網購，數日後收到補繳郵資通知訊息，不疑有他打開一步一步往下操作，過程雖然一度產生疑慮，但因網站一模一樣仍完成刷卡步驟，「簡訊通知說補付90幾塊，結果刷卡通知是將近10萬塊。」她說該張信用卡用途就是網購，幸好有先見之明，早早便設定限額，才沒讓詐騙集團得逞，更不忘呼籲大家要訓練下一代有基本的理財常識。那跟老公財務分開嗎？她說是各管各的，「但老公的（收入）也交給我，我們有公司處理。」

出道35年的她唱紅不少金曲，安排歌單時首重觀眾的共鳴度，否則就不能感動人心，「有些歌是必唱曲，不唱的話就會辜負觀眾。」另外也聽從粉絲多年以來的建議安排了幾首冷門歌。至於為何不跨出舒適圈前進台北小巨蛋？李翊君說台北國際會議中心的場地比較適合粉絲年齡層，座位舒適很多，若是別具意義40周年有機會嗎？她笑說「好啊」，令人期待。

她說沒有想過引退，但理想的退休人生是不用擔心經濟問題，有親友陪伴四處吃喝玩樂，更不用減肥、早起等等，「其實身體健康最重要，且在沒有任何壓力的狀況下是最幸福的。」

李翊君被拱在出道40周年時要唱進台北小巨蛋。（記者沈昱嘉／攝影）
李翊君被拱在出道40周年時要唱進台北小巨蛋。（記者沈昱嘉／攝影）
李翊君分享防堵詐騙集團的訣竅。（記者沈昱嘉／攝影）
李翊君分享防堵詐騙集團的訣竅。（記者沈昱嘉／攝影）
李翊君表示安排演唱會歌單首重觀眾的共鳴度。（記者沈昱嘉／攝影）
李翊君表示安排演唱會歌單首重觀眾的共鳴度。（記者沈昱嘉／攝影）

詐騙集團 退休 信用卡

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