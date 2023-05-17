「最美星二代」秀辣腿 超空靈美照曝光驚呆了
藝人王中平、余皓然的20歲愛女韓菲，因亮眼外型及仙氣飄飄的氣質，未出道就擁有「最美星二代」稱號，她推出新歌「煙花雨」，MV飛赴日本拍攝，恰巧遇到3月櫻花季，襯托韓菲仙氣十足的臉蛋，讓整支MV美不勝收。
MV記錄她在日本旅行、念書、彈吉他種種，彷彿是對照韓菲之前去加拿大求學的縮影，也讓韓菲憶起當時獨自一人在外地求學時的想家心境；有一次在圖書館念書，走去一家賣台北牛肉麵的店，她竟邊吃邊想家就哭了，韓菲更自曝當時在外念書時，每天都跟媽媽余皓然視訊1小時排解想家情緒，她表示：「有時候就只是開著鏡頭各做各的事，想家的時候我就會打視訊給我媽媽。」
韓菲在人生首支MV獨挑大樑演出，一場看著煙花流淚的內心戲更讓韓菲演技大爆發，首次挑戰哭戲的她透露靠著想起過世親人而醞釀悲傷情緒，導演對於韓菲首次哭戲表現打滿分，但她看到錄影回放的自己眼睛腫、鼻涕滿臉的模樣，尷尬直喊「要再深入研究怎麼哭得好看」。MV中除了發揮演技首次挑戰哭戲，韓菲還在MV中化身最美樂團主唱，為此她還特別凌晨3點起床化妝，甚至沒包袱地拍下自己素顏敷面膜的鏡頭，記錄自己拍MV的花絮。
上一則
FB留言