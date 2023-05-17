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彭于晏暴瘦16公斤詮釋殺人嫌犯 自備忌口餐盒

中央社台北17日電
為電影「熱帶往事」 彭于晏暴瘦16公斤。(中央社)
為電影「熱帶往事」 彭于晏暴瘦16公斤。(中央社)

演員彭于晏首度與金馬影后張艾嘉合作的電影「熱帶往事」即將上映，為飾演因一場車禍成為殺人嫌犯的冷氣維修工，彭于晏暴瘦16公斤，忌口毅力讓導演都吃驚，更透露他的瘦身餐盒菜色。

「熱帶往事」由中國新生代導演温仕培執導，這也是他的首部長片處女作，更入選第74屆坎城影展官方單元特別展映。

全片劇情描述某個夏日夜晚，彭于晏飾演的維修工人在開車途中遭遇一起交通意外，他以為自己撞死了一名男子。而張艾嘉的老公失蹤，她尋求陳警官幫助，卻不知自己成為別人的下一個目標。負責失蹤案的警官也發現案情的發展遠超自己掌控。這些不知命運已被悄然更改的人，都在試圖窺視關於那個夜晚的真相，但這個夏夜的記憶如錯亂的拼圖，愈加撲朔迷離。

彭于晏在今天釋出的預告中，雖然依舊擁有完美六塊肌，卻比以往消瘦，並一改陽光開朗面貌，壓抑內斂。他透過劇組分享，經過觀察他發現年輕冷氣修理工普遍偏瘦，再加上電影中經歷一場意外車禍，讓他成為殺手疑犯，角色必定胖不起來，因此自我要求暴瘦16公斤。

導演温仕培更透露，「彭于晏自己帶的飯盒，都是一些蒸的素菜，一點油、鹽都沒有。我覺得他吃那些東西僅僅是維持一個人生命的延續。」他佩服彭于晏忌口的毅力，「沒有人能像彭于晏那樣做到如此程度，這也展現了他對角色的高度投入和專業精神的體現。」

除此之外，彭于晏為更好地詮釋自己的角色，特地找到一名從事相關行業的朋友父親，認真學習相關技能，看圖紙、量尺寸、扛氣瓶。他也觀察到空調師傅的穿衣風格，像是壓低帽子，常年不換工作服的習慣，以及修冷氣時的體態及神情，都成為演出參考。

「熱帶往事」將於6月2日在台上映。

導演 車禍 電影

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