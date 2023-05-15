好萊塢巨片進入完結時分 這幾部片子今夏都打女星牌

龐克萊門捷夫在「不可能的任務：致命清算 第一章」扮演蛇蠍美人。圖／摘自EW

今年暑假最受矚目的續集大片之中，「不可能的任務」、「玩命關頭」最新一集都號稱是「結局的開端」，兩部片皆因為人物、情節太豐富，會延續到下一集才做收尾，不過都加入了好幾位新生力軍，帶來新的話題。

「不可能的任務」走過1/4世紀，掛帥的湯姆克魯斯 還很有體力與膽識拍高難度的動作場面，會不會真的交棒？沒人敢打包票。即將登場的「不可能的任務：致命清算 第一章」美女陣容比過去都堅強，且新舊交雜，成為一大特色。

除了第5集起就加入的冷豔女間諜蕾貝卡佛格森、上一集出現的「白寡婦」凡妮莎柯比之外，在漫威 影片扮演「螳螂女」的龐克萊門捷夫要以蛇蠍美人的姿態和男主角過招，另一位女性新要角則是另一位漫威女星「卡特探員」海莉艾特沃，她曾被傳與湯姆克魯斯假戲真作約會，現感情雖畫下句點，戲才要上映，而導演克里斯多夫麥奎里還在對她片中是正是邪賣關子，只說早就想跟她合作，終於找到最適合她發揮的角色。

「玩命關頭X」馮迪索，也招手邀來幾位重量級新生力軍加入，像是「水行俠」傑森摩莫亞扮演大反派，「驚奇隊長」布麗拉森成為唐老大團隊的一員，還有91歲傳奇女星麗泰莫蘭諾扮演唐老大的奶奶，觀眾更好奇每個人的分量要如何平衡。由於布麗是奧斯卡 影后，加上已經在此系列另兩位影后莎莉賽隆、海倫米蘭，還有麗泰也曾以舊版「西城故事」獲奧斯卡最佳女配角獎，一部片有4位獲小金人的女將，完全不比阿湯身旁的4位美女遜色。