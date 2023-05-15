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好萊塢巨片進入完結時分 這幾部片子今夏都打女星牌

記者蘇詠智／專題即時報導
龐克萊門捷夫在「不可能的任務：致命清算 第一章」扮演蛇蠍美人。圖／摘自EW
龐克萊門捷夫在「不可能的任務：致命清算 第一章」扮演蛇蠍美人。圖／摘自EW

今年暑假最受矚目的續集大片之中，「不可能的任務」、「玩命關頭」最新一集都號稱是「結局的開端」，兩部片皆因為人物、情節太豐富，會延續到下一集才做收尾，不過都加入了好幾位新生力軍，帶來新的話題。

「不可能的任務」走過1/4世紀，掛帥的湯姆克魯斯還很有體力與膽識拍高難度的動作場面，會不會真的交棒？沒人敢打包票。即將登場的「不可能的任務：致命清算 第一章」美女陣容比過去都堅強，且新舊交雜，成為一大特色。

除了第5集起就加入的冷豔女間諜蕾貝卡佛格森、上一集出現的「白寡婦」凡妮莎柯比之外，在漫威影片扮演「螳螂女」的龐克萊門捷夫要以蛇蠍美人的姿態和男主角過招，另一位女性新要角則是另一位漫威女星「卡特探員」海莉艾特沃，她曾被傳與湯姆克魯斯假戲真作約會，現感情雖畫下句點，戲才要上映，而導演克里斯多夫麥奎里還在對她片中是正是邪賣關子，只說早就想跟她合作，終於找到最適合她發揮的角色。

「玩命關頭X」馮迪索，也招手邀來幾位重量級新生力軍加入，像是「水行俠」傑森摩莫亞扮演大反派，「驚奇隊長」布麗拉森成為唐老大團隊的一員，還有91歲傳奇女星麗泰莫蘭諾扮演唐老大的奶奶，觀眾更好奇每個人的分量要如何平衡。由於布麗是奧斯卡影后，加上已經在此系列另兩位影后莎莉賽隆、海倫米蘭，還有麗泰也曾以舊版「西城故事」獲奧斯卡最佳女配角獎，一部片有4位獲小金人的女將，完全不比阿湯身旁的4位美女遜色。

相較之下，真的應該是完結篇的「印第安納瓊斯之命運鐘盤」，哈里遜福特這次一起冒險的搭檔，由英國才女菲比沃勒布里奇擔任，身分是男主角的乾女兒，和另外兩大系列的娘子軍相較，人數雖然不夠多，分量卻未相形見絀。

傑森摩莫亞也是新加入「玩命關頭」系列，扮演大反派。圖／UIP提供
傑森摩莫亞也是新加入「玩命關頭」系列，扮演大反派。圖／UIP提供
湯姆克魯斯在「不可能的任務：致命清算 第一章」迎來新美女海莉艾特沃。圖／摘自EW
湯姆克魯斯在「不可能的任務：致命清算 第一章」迎來新美女海莉艾特沃。圖／摘自EW
馮迪索（右）和布麗拉森在「玩命關頭X」首度合作。圖／摘自imdb
馮迪索（右）和布麗拉森在「玩命關頭X」首度合作。圖／摘自imdb
菲比沃勒布里奇（左）在「印第安納瓊斯之命運鐘盤」和哈里遜福特併肩冒險。圖／摘自i...
菲比沃勒布里奇（左）在「印第安納瓊斯之命運鐘盤」和哈里遜福特併肩冒險。圖／摘自imdb

湯姆克魯斯 奧斯卡 漫威

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