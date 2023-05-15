布蘭妮拋震撼彈「將出書」 舊愛緊張了 傳2男巨星中槍

布蘭妮（右）與賈斯汀曾是熱戀情侶，最後卻沒有好的結果。（路透資料照片）

備受矚目的公眾人物，往往有許多關於他們的傳聞，不一定都是事實，外界盛傳的版本和他們自己認知的真相，可能有很大差距，之間的落差常常又是新的引人矚目的話題。近來瘋傳「小甜甜」布蘭妮已在籌備出書，且內容相當勁爆，甚至有兩位高知名度大牌男星將被點名，出版公司被稱已接到一堆措詞強硬的律師信，有被控告的準備。

打從少女時代憑著俏麗可愛的「小甜甜」形象走紅的布蘭妮，後來卻被媒體猛報導一堆失控行為，形象跌到谷底，還被前男友「超級男孩」成員之一賈斯汀消遣，到最後遭到法庭判定由她的父親監管她的收入和生活，開始了13年沒有任何自由、連買iPad或是否避孕都無法自主的日子，直到前年11月才被宣告重新取得自主權。

13年來，布蘭妮忍了太多的氣，還沒有好好發洩，據英國 「太陽報」報導，她在這本新書中，幾乎沒什麼保留，更不管會不會得罪別人，尤其她的多段情史更是一五一十透露，不少內容將是外界首度得知，勁爆程度，不難想像。

這之中，據傳兩位好萊塢 大牌男星是她書中感情花邊的主角，兩人都很有地位，也都很擔心自己被怎麼寫，目前還不能知道他們究竟是誰。倒是有個人，已很確定不會被寫得太好聽，就是布蘭妮差點要嫁、最後卻跟著公開調侃她的賈斯汀，「紐約郵報」報導，賈斯汀的全部底細，布蘭妮一清二楚，因而她怎麼寫他，對他未來的演藝生命至關重要，布蘭妮完全有毀掉他的能力。