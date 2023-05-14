新「超人」是誰？超悲情的他 對上「褲襠一大包」的他
全球影迷期待已久的新「超人」可能在近期產生？歐美娛樂媒體報導，主導未來DC漫畫影片走向的詹姆斯岡恩，在忙完「星際異攻隊3」上片宣傳後，已開始為新「超人」影片主角進行試鏡，目前呼聲較高人選包括尼可拉斯霍特、大衛科倫斯韋、雅各艾洛迪等長腿小生。
在觀眾的印象中，來自外星球的超人，必須身形高大魁梧，才有超凡的氣概，因而目前較為熱門的人選，都是身高190公分以上，長相俊俏的青年男星。
其中尼可拉斯霍特曾經先後爭取「蝙蝠俠」、「捍衛戰士：獨行俠」要角都失利，好不容易獲湯姆克魯斯力邀扮演「不可能的任務」系列最新大反派，又為了已簽定的影集合約，不得不退出，堪稱近來最悲情男星之一，因此不少粉絲支持他拿下超人一角，好終止一連串的衰運。
至於曾演出過「紙牌屋」、「好萊塢」等影集的大衛科倫斯韋，之前曾因拍片穿泳褲入鏡，「褲襠一大包」引起熱烈討論，體格雄偉無庸置疑。而主演過「高校十八禁」的澳洲型男雅各艾洛迪，一度被傳就是新的超人，詹姆斯岡恩雖然否認已定下演員，雅各仍在試鏡名單上，還有爭取的機會。
除了選超人之外，「漫才梅索太太」瑞秋布洛斯納漢、「性愛自修室」艾瑪麥基、「柏捷頓家族：名門韻事」菲比戴妮佛等都參加了超人女友露易絲的試鏡，可能在她們之間擇一擔任。
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