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阿湯哥想愛了 夏奇拉根本沒興趣 該怪他自己？

記者蘇詠智／即時報導
夏奇拉才恢復單身，沒有那麼快想再陷情網。（路透資料照片）
夏奇拉才恢復單身，沒有那麼快想再陷情網。（路透資料照片）

近來西洋演藝圈最受矚目八卦之一，就是湯姆克魯斯與夏奇拉的「緋聞」，雖然男方對女方據稱真的很感興趣，很有心想嘗試交往，女方卻表現出「現在不想談戀愛」的態度，想要把養育孩子跟經營事業放在前面。據專門報導明星與名流八卦的「Us」雜誌，夏奇拉已經知道外界傳她和阿湯的緋聞，也曉得粉絲們擔心她若掉進阿湯的情網，恐怕結果不會比想像美好，不過她倒是認為這一切都太妙了，因為根本啥也沒發生。

也難怪夏奇拉的粉絲要為她擔憂，畢竟湯姆克魯斯過往的婚戀紀錄，真的只能算是「血淚斑斑」，而且通常都是女方十分想要趕快脫離，像是他的首任前妻咪咪羅傑斯，離婚後完全根本懶得再回顧與他的那一段，直接把他拋諸腦後。

和他生下女兒的凱蒂荷姆絲，也是和他斷得相當乾淨，他跟曾經走到哪兒都抱在手上的愛女蘇蕊亦許多年沒往來，令很多人都感到詭異。

唯一一個還勉強可以提到他的是妮可基幔，卻也是哀嘆當年一起領養的孩子們自此與她都不再碰面，依舊不是開心的收場。

早先娛樂雜誌稱湯姆克魯斯是「好萊塢最難銷的黃金單身漢之一」，因為大家都覺得他控制狂太嚴重，有些地方又頗不近人情，還是當偶像崇拜就好，千萬別見到他生活中真實的面貌，會比較開心，因而他很久沒有認真的戀情，不是他不想，是真的找不太到願意給他機會的女性。

這一次的夏奇拉，就算他真的很希望可以交往看看，女方也興趣缺缺，看起來又會不了了之。

湯姆克魯斯又一次被傳自己對人有意，人家根本沒興趣。（路透資料照片）
湯姆克魯斯又一次被傳自己對人有意，人家根本沒興趣。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 八卦 緋聞

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