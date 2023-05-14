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迪士尼內鬥？「阿拉丁」男星唱衰「美人魚」票房 被罵翻

記者蘇詠智／即時報導
「阿拉丁」男主角梅納馬蘇德在網上看衰其他迪士尼影片，遭到圍剿。圖／摘自imdb
「阿拉丁」男主角梅納馬蘇德在網上看衰其他迪士尼影片，遭到圍剿。圖／摘自imdb

迪士尼全新真人版「小美人魚」上映在即，雖然在選角過程引發巨大爭議，目前的票房預測仍看好可望在首周末於全美賣破1億1500萬美元、超過4年前真人版「阿拉丁」北美首周末的1億1200萬美元，對此，「阿拉丁」的男主角梅納馬蘇德在社群網站上忍不住發文反駁，結果卻因為「瞧不起」正要推出的「小美人魚」，而遭到粉絲圍剿，讓他不得不先淨空自己的社群帳號，求個清靜。

近年來迪士尼先後把一堆經典動畫重拍成真人版，其中有好幾部遭到批評，認為沒有原作精彩，卻仍然開出票房大紅盤，因此迪士尼始終沒有停下拍攝動畫真人版的腳步。

「小美人魚」則是因為挑選黑人女星荷莉貝莉擔任主角，明顯和動畫版女主角的紅髮、白皮膚不同，引發強大的爭議，不過現在快要上映，賣座還是備受各方看好，甚至有娛樂網站預言該片將是今夏好萊塢電影的票房冠軍，有機會像「阿拉丁」、「美女與野獸」、「獅子王」的重拍版一樣，全球賣破10億美元。

不過梅納馬蘇德就不這樣看，他在社群網站上寫道：「我們的片子（阿拉丁），是很特別的，觀眾們一看再看，這是我們首映票房雖然那樣，但還是在全球賣破10億的唯一理由。我猜『小美人魚』全球票房不會破10億美元，可是毫無疑問一定會拍續集。」

此話一出，激怒不少荷莉貝莉的粉絲，她身為碧昂絲的子弟兵，擁有的群眾基礎遠比梅納馬蘇德強大，梅納的社群留言版充滿一堆憤怒的抨擊像是：「原版『小美人魚』大概比原版『阿拉丁』受到喜愛超過3倍，我想這會反應在票房上。」（其實原版「小美人魚」全球總票房2億1134萬美元，原版『阿拉丁』光北美票房就已經是2億1735萬美元、全球破5億美元）

還有人相當毒舌：「沒有冒犯的意思，但我都忘了他們拍過真人版『阿拉丁』耶。」也有人直接罵道：「先生，你太小心眼了，因為這片還沒上映，就已經比『阿拉丁』反應更好。」一人一句謾罵，梅納馬蘇德只有暫時噤聲。

而梅納之前就曾因大嘴巴惹禍，他曾哀嘆大家以為「阿拉丁」全球各地賣這麼好，自己鐵定順勢大紅？偏偏沒有多少片子找上門，當時也曾引發外界兩極觀感，現在這場風波，只能證明：千萬不要隨便惹迪士尼迷。

「小美人魚」選角雖引起巨大爭議，仍被看好全球大賣。圖／摘自imdb
「小美人魚」選角雖引起巨大爭議，仍被看好全球大賣。圖／摘自imdb

社群網站 迪士尼 碧昂絲

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