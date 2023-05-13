王思佳直播泣不成聲 「公開不送專櫃驗貨真相」

王思佳素顏憔悴開直播。圖／摘自IG

王思佳深陷假包疑雲，她13日開直播，一口氣回應網友質疑。她知道大家都想要知道包包真偽，她也明白直接找專櫃最公正，但送回專櫃再轉到國外總部，實在曠日費時，所以她選擇專業的檢驗單位送驗。但如今檢驗證明、購證拿出來一定還是有人不信，她等於百口莫辯，所以至今沒有動作。

王思佳邊說邊拭淚，一度躲到鏡頭外面，不想被大家看到醜態。她說明這幾天沒閒著，做了很多事情，也很感謝不停關心她的人，當中不乏有人建議她少說話，以免多說多錯。

王思佳強調，自己買奢侈品都是喜歡才買，從來不是因為想證明身分或炫富。當然她在影片中表現出來的形象比較強勢些，但那就是她的個性和特色，不過絕對從未罵別人買不起。

她自嘲購物特色是「盤子王」(意指被當凱子、好騙)，思維本就和一般人不同。但她確實不是精品專家，沒有辦法那麼輕易就辨別真偽。因此她先前提到，包包有問題才會去找代購，現在包包沒有怎樣，自然就不需要再牽扯到代購身上。

她用手機 秀出檢驗證明和購買證明，邊哭邊說這幾年買了這麼多東西，本來就不可能每張收據都留下來。加上她東西太多，常常上周才買的物品，這周就找不到了。

她也希望酸民適可而止，這周是母親節 ，她卻連媽媽的電話都不太敢接。而她呼籲網友不要攻擊她身邊的親友，不喜歡她直接退追拒看都沒關係。她也承諾之後不會在影片和公開場合罵那麼多粗口，也並沒有因為對代購嗆聲就表示對代購業不尊重。之後她將不再回應假包問題，感嘆每個人還是有自己的生活要過。