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「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東

「薩諾斯」太愛露 爸爸驚見他的裸照嚇到、感到無奈

記者蘇詠智／即時報導
詹姆斯布洛林（中）在談話節目上驚見兒子全裸照片，反應很逗趣。(取材自YouTube)
詹姆斯布洛林（中）在談話節目上驚見兒子全裸照片，反應很逗趣。(取材自YouTube)

曾在漫威英雄片扮演大反派的演技派男星喬許布洛林(Josh Brolin)，近來在亞馬遜Prime Video主演影集「荒野謎團」(Outer Range)，該劇將製播第二季，他則在社群網站上發布了一張全裸、只戴著牛仔帽的黑白照片，感謝影迷對該劇的喜愛，表示：「正在準備拍攝第二季的某個場面。」由於他知名度高，照片又不太有保留，引起網友熱烈迴響。

出身自演藝世家的喬許，父親詹姆斯布洛林(James Brolin)曾因主演「大飯店」(Hotel)影集走紅，一度與007製片公司簽約要取代羅傑摩爾(Roger Moore)，是美國觀眾心目中的魅力熟男，現任妻子則是傳奇天后芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)。喬許年輕時就在「七寶奇謀」(The Goonies)扮演大哥，一度是受歡迎的青春偶像，經過一陣子沉寂後，中年星運大開，現在仍然走紅。雖然已經沒有年輕時代的俊俏外表，他卻很喜歡裸露，在社群網站上發布了不少半裸的圖文，甚至偶爾會有全裸的照片，時不時就引起話題。

剛好詹姆斯布洛林最近上了琥碧戈柏(Whoopi Goldberg)等人主持的晨間談話秀「The View」，製作單位故意把話題帶到喬許的裸照上，詹姆斯答道：「他總是裸體……我的意思是，晚上的時候，然後白天起床才穿衣服。」他本來還沒注意到座位後面的布景，已經掛起一幅喬許的大尺寸裸照，當他椅子一往後轉、在沒有心理準備下看到，忍不住驚呼：「天啊。」表情十分逗趣。他接著說道：「你知道，你把小孩養大了，都不再管他們了，祝你好運，他們要是還記得給你通電話就不錯了。」主持群都不禁發笑。

看來銀幕上的薩諾斯(Thanos)，讓「復仇者聯盟」(The Avengers)很頭痛，銀幕下的喬許布洛林，也讓父親束手無策。

為了答謝影集迷的愛，喬許布洛林又發了全裸照片。(取材自Instagram)
為了答謝影集迷的愛，喬許布洛林又發了全裸照片。(取材自Instagram)
喬許布洛林愛全裸，早上喝咖啡也不用穿衣服。(取材自Instagram)
喬許布洛林愛全裸，早上喝咖啡也不用穿衣服。(取材自Instagram)
喬許布洛林曾扮演漫威大反派薩諾斯，在影壇有地位。(取材自Instagram)
喬許布洛林曾扮演漫威大反派薩諾斯，在影壇有地位。(取材自Instagram)

社群網站 復仇者聯盟 亞馬遜

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