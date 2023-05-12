周杰倫唱到一半台下驚見超大咖天后 爆17年前舊事

周杰倫在香港演唱會唱「鬥牛」時，帶來花式籃球舞。圖／杰威爾提供

周杰倫 近日在香港 開7場「嘉年華」演唱會，11日迎來第5場，鄧紫棋 現身台下觀賞，點播「黑色毛衣」和周董合唱，更揭露自己13歲與周董的往事，讓現場粉絲都驚訝不已。

鄧紫棋和男友Mark昨天一起到場欣賞演唱會，她臉上似乎未施脂粉，被周董點名時，周董看到大螢幕上拍到鄧紫棋，直喊：「這不是紫棋嗎？」鄧紫棋也高興打招呼，周董問：「上次有來看我演唱會對不對？那個時候是在紅磡對不對？」緊接著又問：「那妳覺得，哪裡比較好聽呢？」鄧紫棋也嘴甜說：「那肯定是越來越好聽，肯定是今天更好聽！」

鄧紫棋一直視周董為偶像，9年前還曾改編過他的「龍捲風」，她今天更爆料，13歲時曾嘗試把周董另外一首歌改編，還寄到周董公司，「結果你公司完全沒回我。」讓周董笑說：「我們唱片公司的人在哪？這個早就該簽下來了是不是！」而這首歌正是「黑色毛衣」，鄧紫棋也順勢點唱這首歌，還和周董一起大合唱；兩人過去從未合作過，這次合唱可說是「夢幻聯動」，讓歌迷都聽得如癡如醉。