不敢觸碰大S流產傷心事 小S用這招一秒轉移話題

小S比出韓國流行的臉頰愛心。記者吳致碩／攝影

小S 今出席2023韓國文化觀光大展，暢談對韓國旅遊的喜愛。她已有準備會被關心大S 等話題，只要一聽到關鍵字，立刻切換成答非所問模式，用內在美取代回答問題。

大S先前坦承曾在婚禮前流產，在母親節前夕回想起昔日傷痛令人不捨。小S原本就不願代姊發言，昨聽到「大S」時，靈機一動把胸前外套拉鍊拉低，提醒在場媒體「畫面很重要」，不如一起關注她的好身材。

同樣的畫面在小S聽到「許雅鈞和明道經紀人的投資糾紛」時再次上演，她面帶笑容充耳不聞，不斷詢問大家：「我外套拉鍊拉得夠低嗎？要再低一點嗎？」雖然小S早就見慣大風大浪，但事關家人，她不得不謹慎應對。而她也認為，正在假包風波中的王思佳「事情一定會過去」，畢竟藝人難免經過風風雨雨，希望王繼續加油。

小S過去也買過愛馬仕，主要都用來送婆婆，知道婆婆喜歡拎包聚餐，秀出媳婦的孝心。她過去買包的管道主要是固定配合的代購，或是名人義賣場合，花費金額上百萬。至於S媽也有「大量的金錢」孝敬，每年母親節小S都會幫兩位媽媽慶祝，從禮物到餐點分別投其所好。

雖然不便多聊大S，但說到姊夫具俊曄 ，小S可就知無不言。日前具俊曄錄「小姐不熙娣」時，承諾下次去韓國要約劉在錫一起吃飯，絕對會幫小S圓夢。聽聞微博熱搜「具俊曄媽媽對大S全部都非常滿意」，小S也證實姊姊確實很得婆婆喜愛，只可惜雙方見面機會不多。之後她打算找時間再帶家人同遊韓國，屆時有具俊曄帶路，相信一定能玩個痛快。