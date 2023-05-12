陳慧琳車禍縫20針 自曝傷痕「還是看得到」

陳慧琳(右)自嘲要演陳昊森的媽。記者沈昱嘉／攝影

50歲陳慧琳昨日到台灣出席時尚活動，提到去年12月曾在香港 出車禍 ，縫了20針，雖有上妝遮掩，但近看還是看得到眉心的疤痕，「其實你們很仔細拍，還是看的到，但我現在就是多喝湯進補，化妝之後狀態會比較好看」，也說相隔5年再度來台，卻因為工作忙碌，待不到24小時就得返港，「已準備好報復性消費」。

陳慧琳其實已經準備好一只空的行李箱，準備買台灣所有美食 回去，「我已經訂了鴨舌、鳳梨酥、綠豆椪、鹽酥雞、燒仙草，什麼都已經訂好了，回香港要送給家人們」。至於這次來台灣最期待的，當然就是鹹酥雞：「現在台灣已經有店面了！超方便，但炸的東西還是不能吃太多，會長痘痘！」更說覺得來台灣24小時完全不夠，「在夜市只吃了半條街就飽了」，至於自己外型凍齡，被問如何保養，她則說每天都要喝雞湯，「中醫還告訴我要吃薑絲去寒」。