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黑幫威脅、庇護審理耗時長 無證客達陣續面臨難關

陳慧琳車禍縫20針 自曝傷痕「還是看得到」

記者陳建嘉／台北即時報導
陳慧琳(右)自嘲要演陳昊森的媽。記者沈昱嘉／攝影
陳慧琳(右)自嘲要演陳昊森的媽。記者沈昱嘉／攝影

50歲陳慧琳昨日到台灣出席時尚活動，提到去年12月曾在香港車禍，縫了20針，雖有上妝遮掩，但近看還是看得到眉心的疤痕，「其實你們很仔細拍，還是看的到，但我現在就是多喝湯進補，化妝之後狀態會比較好看」，也說相隔5年再度來台，卻因為工作忙碌，待不到24小時就得返港，「已準備好報復性消費」。

陳慧琳其實已經準備好一只空的行李箱，準備買台灣所有美食回去，「我已經訂了鴨舌、鳳梨酥、綠豆椪、鹽酥雞、燒仙草，什麼都已經訂好了，回香港要送給家人們」。至於這次來台灣最期待的，當然就是鹹酥雞：「現在台灣已經有店面了！超方便，但炸的東西還是不能吃太多，會長痘痘！」更說覺得來台灣24小時完全不夠，「在夜市只吃了半條街就飽了」，至於自己外型凍齡，被問如何保養，她則說每天都要喝雞湯，「中醫還告訴我要吃薑絲去寒」。

此次與陳昊森一起出席活動，陳昊森受訪時，提到媽媽以前很喜歡聽陳慧琳的名曲「記事本」，語畢後立刻自責說錯話，陳慧琳立刻打圓場，「那現在不聽了嗎？」並稱讚陳昊森外型好，讓她想到金城武，被問是否想一起合作拍戲，陳慧琳大笑自嘲說「那我要演他媽嗎？可以演他表姊吧」。至於會想合作的男星則是彭于晏，陳慧琳提到6月將推出新歌，至於有沒有機會來台開演唱會，她笑說當然很想，但一切還是要看行程安排。

陳慧琳去年12月遭遇車禍，縫了快20針，至今仍有傷疤。記者沈昱嘉／攝影
陳慧琳去年12月遭遇車禍，縫了快20針，至今仍有傷疤。記者沈昱嘉／攝影

香港 車禍 美食

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