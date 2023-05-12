為戲全裸的沉重代價…他拍男女共浴戲 竟被孩子逼問為何

卡斯柏范戴恩（中）在「星艦戰將」男女混浴場面中全裸入鏡。圖／摘自imdb

演員難免會碰上需要「為藝術而犧牲」的場合，大都是說服自己為了情節需要而照辦，不過有時自身沒有疙瘩，家人卻過不去，尤其是小孩子，這時多半會有「悔不當初」的感覺。

根據經典科幻小說 改編的「星艦戰將」，雖是耗資破億美元的大製作，導演 保羅范赫文依然秉持暴力、血腥、養眼的成人尺度，一幕描述未來軍隊生活的場面，男女演員一起全裸混浴，雖然沒有任何性愛的動作，意識依舊大膽，成為片子最被人討論的段落之一。在拍攝時，據稱保羅為了讓演員們乖乖配合，自己先把衣服脫掉，也要工作人員跟進，演員們看到導演都先脫，就沒啥好再扭扭捏捏，包括男主角卡斯柏范戴恩都全裸入鏡。

儘管「星艦戰將」首映時票房不如預期，現在已被視為科幻動作片之經典，看過的觀眾非常多。卡斯柏因此在多年後碰上尷尬的場面，原來他有一次去接兩個女兒下課，發現她們的男同學對他指指點點，原來小男生認出他是該片的男主角，他反而好奇問道：「你們這個年紀就看過這部片？」在美國「星艦戰將」是被列為17歲以下觀眾不得自行入場、需要成年人陪同指導的等級，那些小男生回答，是在家裡被爸爸要求跟他們一起看。