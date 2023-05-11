吳姍儒產後復工 吳宗憲一句話讓女兒氣罵「變態」

休息5個月，吳姍儒終於復工合體老爸吳宗憲。圖／中天提供

吳姍儒產子，向中天「小明星大跟班」請假五個月，今天亮麗回歸，外型上根本看不出剛生完小孩，老爸吳宗憲在旁邊一直喊身材變好了，「上圍爆了」，她聽了回懟，「變態…我是你女兒耶，沒有一個爸爸會用這種方式形容自己的女兒。」

其實真的，吳姍儒真的看不出剛剛生過小孩，但問瘦了幾公斤？她表示，「完全不看體重計，只有產檢的時候量過一次，後來就幻想不干我的事，有一天在坐月子中心洗碗，不小心踩到凳子旁邊，看到體重計，馬上把它踢到外面，不想面對。」

看到女兒回歸，吳宗憲心裡是開心的，但表面上還是要逞口舌之快，「我心裡有些遺憾，因為你不在的時候我身旁的搭檔都寫啦啦隊，沒想到歡樂的時光總是過得特別快。」女兒說，「我常常看到網友留言問我什麼時候回來，因為只有我回來才會有人壓制你。」

吳姍儒說，算一算出道9年，從來沒有請過假，這是第一次，「我在坐月子期間有仔細看節目，各台都看，這是我第一次發現，你（吳宗憲）其實蠻會主持的。」