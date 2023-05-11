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75歲金馬女演員義影展初體驗 樂喊：死前美好的回憶

記者黃保慧／即時報導
「哈勇家」在義大利遠東電影節導演和林詹珍妹現場活動。圖／FEFF，拍攝-Alice Durigatto
「哈勇家」在義大利遠東電影節導演和林詹珍妹現場活動。圖／FEFF，拍攝-Alice Durigatto

去年榮獲金馬獎最佳導演和最佳女配角肯定的「哈勇家」，今年接連獲得歐美多個重量級影展邀請，75歲的金馬女配角得主林詹珍妹也在4月底和導演陳潔瑤一起飛往義大利參加遠東電影節，在放映現場獲得熱烈的掌聲，開心表示：「這是我死前一段很美好的回憶啊！」

「哈勇家」前進義大利遠東電影節，己經75多歲的林詹珍妹本來擔心身體無法負擔長途飛行，全劇組演員得知消息後，在群組不停發訊息鼓勵她前往，更說她一頭白髮加上個人魅力，有如「歐洲女星架式」，非常適合到義大利為電影造勢，才讓她鼓起勇氣前往義大利，還特別準備充滿泰雅族特色的服飾，和觀眾交流。

首次出席影展活動的林詹珍妹原本很擔心會不適應，但當地觀眾都很熱情友善，電影節主席也特別告訴她「真的很喜歡阿嬤在『哈勇家』的演出」，讓她放鬆許多，開心表示：「這會是我的人生一次非常難得又難忘的經驗。」

該片於遠東電影節進行歐洲首映，500多個位子座無虛席，許多觀眾更驚訝林詹珍妹首次演出，就能有如此自然又出色的表演。映後導演和林詹珍妹接受全場熱烈的掌聲直呼感動，「現場的氣氛很熱烈，我們感受到觀眾的回應，很高興大家真的很喜愛這部電影。」

林詹珍妹在義大利多半以族語泰雅語回答影迷的提問，雖然要經過多雙重翻譯，但她覺得說族語更能自在的進行交流。她開心分享，沒想到自己70多歲了，可以從台灣的山上，因為電影「哈勇家」來到了義大利，「光是能安全抵達，就覺得很不可思議、感謝天主了」，語畢獲得全場如雷掌聲。

除了「哈勇家」，還有包括「查無此心」、「黑的教育」等台灣電影也獲邀遠東電影節，林詹珍妹只要碰到「黑的教育」的導演柯震東和演員蔡凡熙就會一直想要合照，笑說因為孫女是柯震東的粉絲，出發前就一直希望阿嬤能和偶像拍照，她一直記得孫女的期待，所以一見到柯震東就想著要拍照讓孫女開心，和片中她愛護家人的心情可說是完全一樣。

林詹珍妹開心和柯震東及蔡凡熙合照。圖／華映提供
林詹珍妹開心和柯震東及蔡凡熙合照。圖／華映提供

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