AKIRA甜曝愛給林志玲「小驚喜」 當爸後驚覺要持續成長

「國民姊夫」AKIRA自曝享受不求回報的付出，因為想要看見愛人流露出喜悅反應的瞬間。圖／ELLE提供

「國民姊夫」AKIRA（黑澤良平）談起與林志玲 的婚後生活，總是讓人感受到幸福洋溢，接受「ELLE」雜誌訪問時，AKIRA對於被形容是「完美先生」，也把功勞歸給太太，「因為她平常就比較受到民眾的愛戴，所以透過她的關係，相對大家也會用同樣的愛來對待我。」

AKIRA分享，每天早上一睜開眼，身邊就有心愛的老婆與小孩相伴，「踏實感」比任何甜言蜜語來得重要。他也自曝享受不求回報的付出，原因出自於想要看見愛人流露出喜悅反應的瞬間：「我是很喜歡做些讓對方開心的事情的人，比如說有時候送花、帶她吃飯，突然給她不同的小驚喜。」

婚姻即將迎來第四年，提到當時決定結婚，AKIRA形容：「不是為了單純想要幸福而去做，而是會思考到如果是眼前這個人，即使接下來生活再怎麼困苦，你都還是會想要跟她繼續一起生活下去。」