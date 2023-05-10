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AKIRA甜曝愛給林志玲「小驚喜」 當爸後驚覺要持續成長

記者杜沛學／台北即時報導
「國民姊夫」AKIRA自曝享受不求回報的付出，因為想要看見愛人流露出喜悅反應的瞬間。圖／ELLE提供
「國民姊夫」AKIRA自曝享受不求回報的付出，因為想要看見愛人流露出喜悅反應的瞬間。圖／ELLE提供

「國民姊夫」AKIRA（黑澤良平）談起與林志玲的婚後生活，總是讓人感受到幸福洋溢，接受「ELLE」雜誌訪問時，AKIRA對於被形容是「完美先生」，也把功勞歸給太太，「因為她平常就比較受到民眾的愛戴，所以透過她的關係，相對大家也會用同樣的愛來對待我。」

AKIRA分享，每天早上一睜開眼，身邊就有心愛的老婆與小孩相伴，「踏實感」比任何甜言蜜語來得重要。他也自曝享受不求回報的付出，原因出自於想要看見愛人流露出喜悅反應的瞬間：「我是很喜歡做些讓對方開心的事情的人，比如說有時候送花、帶她吃飯，突然給她不同的小驚喜。」

婚姻即將迎來第四年，提到當時決定結婚，AKIRA形容：「不是為了單純想要幸福而去做，而是會思考到如果是眼前這個人，即使接下來生活再怎麼困苦，你都還是會想要跟她繼續一起生活下去。」

成為新手爸爸後，AKIRA坦言意識到自己必須持續成長，除了責任感使然、想要變成孩子的靠山外，更多的情懷是他對自我的期待。「其實在有家庭跟小孩之前，當然會有很多事情是以自己為優先，可是當小孩出生後，變得凡事想要以小孩為優先，責任感相對變多了，包含在跟志玲的獨處時間前，我們都必須先把小孩顧好才可以。身為一個父親，我希望可以給小孩做好榜樣。」

「國民姊夫」AKIRA認為決定結婚，是考慮到生活再怎麼困苦也想跟這個人在一起。圖...
「國民姊夫」AKIRA認為決定結婚，是考慮到生活再怎麼困苦也想跟這個人在一起。圖／ELLE提供
「國民姊夫」AKIRA成為新手爸後，意識到自己必須持續成長。圖／ELLE提供
「國民姊夫」AKIRA成為新手爸後，意識到自己必須持續成長。圖／ELLE提供

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