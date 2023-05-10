「第一美胸」罹乳癌後曝光 「最美潘金蓮」現在長這樣

楊思敏(左)和台北格拉斯麗酒店負責人長谷川亞美合照，為其飯店代言。記者李政龍/攝影

日籍女星楊思敏（日本 名小林麻美）在台灣拍完「家有日本妻」、「綜藝大集合」和「GO GO JAPAN」節目後離開演藝圈，時隔17年在男友阿魯米陪同下再度亮相，為格拉斯麗台北飯店代言現身。47歲的楊思敏完全凍齡，透露在日本已成功轉型成講師，未來有好的邀約不排斥再度復出。

楊思敏本名小林麻美，有著美豔的外表與D級火辣身材，在1995年演出「新金瓶梅」的潘金蓮，不僅獲得了「亞洲第一美胸」的稱號，還有「最美潘金蓮」的美譽。卻在當紅之時，罹患乳癌，有一說她後來因此退出演藝圈離開台灣，楊思敏接受專訪時透露，當年離開台灣是因為離開家鄉太久，很思念媽媽及阿公阿嬤，因此回到日本，過去這些年她陪家人走遍日本各地旅行，留下美好的回憶，如今阿公阿嬤已經離世，她雙手合十說：「真的很感謝，有這些珍貴的回憶。」

她說回到日本把自己當成普通人，這幾年她專研香皂、香水製造及女性養身美麗的課程，目前則開始授課成為講師，最近更研究大自然月亮和太陽與女性健康的結合和星氣學手帳，她拿出自己準備的相關教材，透露將在日本開講座。她長期研究美的事物，認為這是她人生目前最重要的事情，對演藝圈沒有太多眷戀。

楊思敏說，其實在日本偶爾會想到在台灣拍戲的時光，因為這是她人生中很重要的一段，台灣朋友教她很多很多，最棒的是她國語學得很好，這一次來台灣一度還很擔心國語退步，笑說：「我在日本都會自己一個人用國語說話練習，很奇怪呢！」

她和從事旅遊業大亨阿魯米交往22年，有傳言兩人已經結婚。楊思敏否認已婚，認為在一起就是緣份，雙方父母也沒催婚，對結婚生子一題，她說：「兩個人互相不錯就很好了，在一起就是緣份，自然就好。」男友阿魯米在大陸發展房地產 事業也開拉麵，外傳他退出演藝圈，他說「沒有啦，我現在還代理日本恐龍飯店台灣分店格拉斯麗酒店業務。」

兩人因為疫情 已經起3年沒有見面，平日都靠電話及視訊維繫，楊思敏笑說她不擔心男友在大陸偷吃，自己在日本也沒有追求者，「因為上課都是女生，有男生也是已經結婚了。」直言兩人應該會一直一起走下去。