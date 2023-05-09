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周刊爆大S流產不只一次 嫁汪小菲前夕寶寶就沒了

娛樂新聞組╱即時報導
大S與汪小菲離婚後，雙方因生活費鬧上法院。(本報資料照片)
大S與汪小菲離婚後，雙方因生活費鬧上法院。(本報資料照片)

大S汪小菲離婚後，雙方因生活費鬧上法院。事實上，過去大S為了替汪小菲建立好丈夫人設，就算流產後身體尚未康復還是答應錄製節目「幸福三重奏」；但如今卻傳出大S流產不只一次。

2018年5月傳出大S第三胎流產的消息，當時她身體狀況還沒恢復，但為了幫汪小菲在中國建立好形象來經營生意，她答應與汪小菲一起錄製「幸福三重奏」。

據鏡週刊報導，當時並非大S第一次流產，過去大S在與汪小菲結婚4個月後在海南三亞辦婚禮時，大S其實才剛流產不久，但因為婚宴在即，她最後拖著虛弱身體完成盛大婚禮，婚禮中風波不斷也讓大S氣到不行。

報導中指出，大S與汪小菲婚後相當積極「做人」，大S還改掉戒掉吃素改吃肉養身，但因為大S身體本來就不好，加上第一胎流產，積極四處求醫，後來才改採用試管，婚後三年多生下女兒，雖然第二胎自然懷孕，但卻也傳出宮縮、對止痛藥過敏，甚至傳出缺氧、昏迷的癲癇症狀。

據悉，大S當年也曾在節目上證實，「我一生弟弟的時候就斷氣了，被送到ICU重症病房」，表示生小孩對她來說是生死難關。

大S 汪小菲 中風

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