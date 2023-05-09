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徐若瑄驚現白髮 兒子一句話大噴淚

記者梅衍儂／即時報導
徐若瑄6月8日將與玉城千春合體演出。記者沈昱嘉／攝影
徐若瑄6月8日將與玉城千春合體演出。記者沈昱嘉／攝影

徐若瑄受邀參與「Zepp Premium」台日共演計畫，將於下月8日與日本國民音樂組合「Kiroro」主唱玉城千春在Zepp New Taipei合體開唱。她練團高唱「很愛很愛你」及日文原曲「長い間」，她笑說因為是小場地，成本要稍微控管，直呼造型師有點貴，乾脆自己來，「到時我可能穿我爸的西裝褲和吊嘎就上台了！」

演出當天是星期四，場地在新莊，徐若瑄有些擔心票房，不停催票：「提醒大家千春是特別飛過來，當年有聽她歌的粉絲千萬不要錯過！」預告自己和千春一人唱半場，也挑了幾首有意義的歌曲合唱。兩人都身經百戰，千春要到演出前一天才能和她合體練團，徐若瑄笑說：「 我還沒去問千春的歌單，因為她實在太隨性，應該都是慢歌為主，我的部分9成都是中快板，很搖滾。」

她笑說因為場地較小，要和自己先前的小巨蛋演唱會有所區隔，將會非常做自己，唱一些冷門歌曲，「會有7首是我從來沒有表演過的，相信來的都是鐵粉，就算歌曲冷門我也不怕。」至於造型，她說：「還沒想，管他媽媽嫁給誰，搞不好一個睡衣就上台了！」

下周母親節她會回新加坡和兒子共度，「每年最期待他寫卡片給我，他中文和英文一直都在進步。」透露兒子超愛撒嬌，「有天他問我『你有白頭髮嗎』，我說有一些，他背對我說『你可不可以不要那麼快死掉』，我摸他眼頭濕濕的，就知道他在哭。」她安慰兒子說自己會活很久，要他放心。

母親節 新加坡 日本

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