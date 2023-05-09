真人版「小美人魚」外型頻被批 原演員現身擁抱力挺
「小美人魚」8日在洛杉磯舉辦首映，女主角荷莉貝利初次躍上大銀幕，就主演備受關注的年度大片，更被不少網友批評與原版的「愛麗兒」完全不相像，不過原版動畫配音員茱蒂班森全力聲援，「最重要的是角色的精神，演員如何呈現靈魂才是最重要的」，並說從荷莉的歌聲中，感受到「愛麗兒」的靈魂，甚至出席活動與荷莉熱情擁抱，讓荷莉也感動直呼「這一天對我意義非凡」。
荷莉貝利受訪時無比激動，說自己心情難以形容，「我覺得愛麗兒是無所畏懼，她非常堅強，能扮演這角色太棒了」，荷莉與姊姊克蘿伊一同出道當歌手，如今獨自拍電影，更讓她感到不捨，也說自己經歷3個月的游泳特訓，如今感到自己特別堅強，至於扮演她爸爸的西班牙影帝哈維爾巴登，則稱讚荷莉原本就是美人魚，「每次看到她出現在電影裡任何場景，我從不懷疑」，更說移動人魚尾巴需要很大的力氣，也要掌握與其他演員之間的距離，才不會影響到彼此。
瑪莉森麥卡錫曾以「她的偽造遊戲」入圍奧斯卡影后，這次在片中飾演大反派「烏蘇拉」，也特地研究「變裝皇后」，讓這版本的烏蘇拉表現更有別以往，更說烏蘇拉內心也有脆弱的一面，即便惡毒、兇殘，但這一切攻擊都只是她心虛的偽裝，「她用尖酸刻薄掩飾真正的自己」，並提到要在片中唱歌是一件困難的事，「一開始我不太敢唱，因為很怕讓年輕時的我失望，最後是我的歌唱老師叫我放棄力求完美，享受去唱歌就對了」。「小美人魚」將於5月25日上映。
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