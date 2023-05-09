范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

范冰冰一邊跑步運動，一邊秀出素顏照。圖／摘自微博

中國女星范冰冰 2018年經歷陰陽合約風波沈潛一段時間，隔年就傳出與未婚夫李晨黯然分手，工作、情感接連重挫，但最近她的事業似乎也開始緩步回升，並在微博 上曬出一系列美照，只見畫面中，她將鏡頭對準臉部，大方露出素顏特寫美照，肌膚幾乎零瑕疵，看得出她很用心的保養，配上精緻小巧的臉蛋，以及一雙魅力四射的電眼，讓網友不免看傻了眼，「美到無法形容」。

不僅如此，范冰冰有秀出自己在跑步的照片，燃燒不少卡路里，想必為了維持身材也付出相當多的努力，另外，范冰冰還加碼一張自己在餵貓的生活日常，只見她坐在椅子上，手拿著食物餵養4隻貓咪，可能因為光線，讓她在圖中就像是白到發光，她鮮嫩的紅唇更為明顯，吸引超過4萬網友前來按讚，「有一種母愛光輝」、「定格的瞬間真的好美」、「照片看似真的好素顏，仗著自己顏值超高就可以毫不在意是吧。」