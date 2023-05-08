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被抓到 阿湯哥領MTV大獎、賀英王加冕竟然「一片兩用」

記者蘇詠智／即時報導
茱兒芭莉摩在開場片段以「一吻定江山」角色搞笑演出。圖／摘自IG
茱兒芭莉摩在開場片段以「一吻定江山」角色搞笑演出。圖／摘自IG

代表年輕世代口味的MTV影視大獎，由於美國編劇工會罷工，頒獎典禮改成預錄，原定擔任主持人的茱兒芭莉摩也只參與開場片段表演。人氣絕頂的湯姆克魯斯，邊開飛機邊發表得獎感言，看似噱頭十足，卻被拍發現同一趟的航程中「順便」拍了慶祝英王查理三世加冕的片段，被嫌有點偷懶取巧。

湯姆克魯斯去年才以「捍衛戰士：獨行俠」再度攀上事業的巔峰，毫無意外勇奪本屆MTV影視大獎的「最佳電影演出」，他也再度端出片中開飛機的英姿，成了難得一見在高空中發表感言的得主。只是他的駕機畫面，看來竟有些眼熟，仔細檢視，才被看出居然與英王查理的加冕大典後演唱會所播放的群星祝賀影片段中他的部分如出一轍。

由於查理曾在皇家空軍服役，只見阿湯在影片中一面開飛機一面表示，隨時歡迎對方當自己的僚機飛行員，這也是「捍衛戰士」系列的經典台詞。原來他那一趟飛行一口氣把MTV影視大獎的致詞和英王加冕群星祝賀的片段都拍好，固然兩邊都沒得罪，卻有些太省事。他本已受邀要參加查理的加冕，最後人沒到場只給了祝賀畫面，其實他是在邁阿密看賽車，賽車一如開飛機，是他另一個最感興趣的事。

無法如預定主持MTV影視大獎典禮的茱兒芭莉摩，以「一吻定江山」經典角色在開場片段賣力耍寶，穿梭在「不！」、「熊蓋毒」、「白蓮花大飯店」等片段中，成為超級亮點，後來她也成為本屆「最佳主持人」大獎得主。

今年度最佳電影、影集分別由「驚聲尖叫6」與「最後生還者」勝出，寇特妮考絲扮演的前女主播蓋兒與鬼面殺手的大對決，拿下「最佳打鬥」，而「最」劇男主角佩卓帕斯卡除了獲選為「最佳英雄」還與少女演員貝拉蘭西一起獲得「最佳雙人組」，該劇成為今年度MTV影視大獎的最大贏家。「最佳反派」是「奇異博士2」扮演緋紅女巫的伊莉莎白歐森，最佳影集演出則由「星期三」珍娜奧特嘉獲得。

湯姆克魯斯邊開飛機邊慶祝英王加冕。圖／摘自YouTube
湯姆克魯斯邊開飛機邊慶祝英王加冕。圖／摘自YouTube
「最後生還者」男主角佩卓帕斯卡開心領取MTV影視大獎。圖／摘自twitter
「最後生還者」男主角佩卓帕斯卡開心領取MTV影視大獎。圖／摘自twitter
「驚聲尖叫6」獲MTV影視大獎最佳電影獎。圖／摘自twitter
「驚聲尖叫6」獲MTV影視大獎最佳電影獎。圖／摘自twitter
湯姆克魯斯被發現開同一架飛機發表MTV影視大獎的感言。圖／摘自YouTube
湯姆克魯斯被發現開同一架飛機發表MTV影視大獎的感言。圖／摘自YouTube

湯姆克魯斯 電影 賽車

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