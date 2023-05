阿湯哥開飛機領獎 編劇罷工MTV大獎無人主持

少了主持人、預先錄製好的MTV電影電視大獎(MTV Movie & TV Awards)7日登場,成了受到美國劇作家協會(WGA)罷工影響的第一場大型頒獎典禮。美聯社

少了主持人、預先錄製好的MTV電影 電視大獎(MTV Movie & TV Awards)7日登場,成了受到美國劇作家協會(WGA)罷工 影響的第一場大型頒獎典禮。

美聯社報導,「驚聲尖叫6」(Scream 6)擊敗「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)、「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)、「貓王艾維斯」(Elvis)、「不!」(Nope)、「微笑」(Smile)和「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick),拿下最佳電影獎。面具殺人狂「鬼臉殺手」(Ghostface)在預先錄製的影片中說:「所有投票 的粉絲,你們終於回答了我的問題:你最喜歡的恐怖電影是什麼?」

改編自人氣電玩遊戲的HBO電視劇「最後生還者」(The Last of Us)則擊敗了「怪奇物語」(Stranger Things)、「白蓮花大飯店」(The White Lotus)、「星期三」(Wednesday)和「黃蜂」(Yellowjackets)等強檔作品,獲頒最佳影集獎。

智利裔美國男星佩德羅帕斯卡(Pedro Pascal)高舉「金爆米花」獎座說,他和演員及創作者與罷工的編劇站在同一陣線。

湯姆克魯斯(Tom Cruise)憑藉「捍衛戰士:獨行俠」擊敗奧斯汀巴特勒(Austin Butler)、弗洛倫斯佩悠(Florence Pugh)、麥可B喬丹(Michael B. Jordan)和巴默(Keke Palmer),抱走最佳電影演出獎。「阿湯哥」在影片中駕駛螺旋槳噴射機,在高空中發表得獎感言,感謝粉絲支持。

珍娜奧蒂嘉(Jenna Ortega)憑藉「星期三」擊敗奧柏莉普拉薩(Aubrey Plaza)、克莉絲汀娜蕾茜(Christina Ricci)、萊里基奧(Riley Keough)、莎蒂辛克(Sadie Sink)和席琳娜(Selena Gomez),拿下最佳電視演出獎。「怪奇物語」則捧回了最佳演員陣容獎。

「與卡戴珊一家同行」(The Kardashians)奪下最佳真人實境秀獎,「怪奇物語」的約瑟夫奎恩(Joseph Quinn)抱走最佳突破演出獎,佩德羅帕斯卡憑著「最後生還者」拿下最佳英雄獎,亞當山德勒(Adam Sandler)以「奪命鴛殃2」(Murder Mystery 2)捧回最佳喜劇演出獎

「驚聲尖叫6」拿下最佳打鬥獎時,「鬼臉殺手」再度現身感謝眾人投票給他時說:「終於有人欣賞我的表現了。」