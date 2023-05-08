阿湯哥開飛機領獎 編劇罷工MTV大獎無人主持

少了主持人、預先錄製好的MTV電影電視大獎（MTV Movie & TV Awards）7日登場，成了受到美國劇作家協會（WGA）罷工影響的第一場大型頒獎典禮。美聯社

少了主持人、預先錄製好的MTV電影 電視大獎（MTV Movie & TV Awards）7日登場，成了受到美國劇作家協會（WGA）罷工 影響的第一場大型頒獎典禮。

美聯社報導，「驚聲尖叫6」（Scream 6）擊敗「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）、「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）、「貓王艾維斯」（Elvis）、「不！」（Nope）、「微笑」（Smile）和「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），拿下最佳電影獎。面具殺人狂「鬼臉殺手」（Ghostface）在預先錄製的影片中說：「所有投票 的粉絲，你們終於回答了我的問題：你最喜歡的恐怖電影是什麼？」

改編自人氣電玩遊戲的HBO電視劇「最後生還者」（The Last of Us）則擊敗了「怪奇物語」（Stranger Things）、「白蓮花大飯店」（The White Lotus）、「星期三」（Wednesday）和「黃蜂」（Yellowjackets）等強檔作品，獲頒最佳影集獎。

智利裔美國男星佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）高舉「金爆米花」獎座說，他和演員及創作者與罷工的編劇站在同一陣線。

湯姆克魯斯（Tom Cruise）憑藉「捍衛戰士：獨行俠」擊敗奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、弗洛倫斯佩悠（Florence Pugh）、麥可B喬丹（Michael B. Jordan）和巴默（Keke Palmer），抱走最佳電影演出獎。「阿湯哥」在影片中駕駛螺旋槳噴射機，在高空中發表得獎感言，感謝粉絲支持。

珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）憑藉「星期三」擊敗奧柏莉普拉薩（Aubrey Plaza）、克莉絲汀娜蕾茜（Christina Ricci）、萊里基奧（Riley Keough）、莎蒂辛克（Sadie Sink）和席琳娜（Selena Gomez），拿下最佳電視演出獎。「怪奇物語」則捧回了最佳演員陣容獎。

「與卡戴珊一家同行」（The Kardashians）奪下最佳真人實境秀獎，「怪奇物語」的約瑟夫奎恩（Joseph Quinn）抱走最佳突破演出獎，佩德羅帕斯卡憑著「最後生還者」拿下最佳英雄獎，亞當山德勒（Adam Sandler）以「奪命鴛殃2」（Murder Mystery 2）捧回最佳喜劇演出獎

「驚聲尖叫6」拿下最佳打鬥獎時，「鬼臉殺手」再度現身感謝眾人投票給他時說：「終於有人欣賞我的表現了。」