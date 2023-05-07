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王思佳拿包上節目有先驗真偽？「女人我最大」首度表態

記者林怡秀／即時報導
王思佳已經準備好拍影片破解假包議題。圖／摘自臉書
王思佳已經準備好拍影片破解假包議題。圖／摘自臉書

王思佳上TVBS「女人我最大」展示自己收藏的愛馬仕包包，未料遭網友質疑是假貨，她在沉澱了2天後昨錄影片親自說明，解釋自己的愛馬仕包包是透過代購買的，目前已經把包包送到美國檢驗，要過幾天才會知道包包真假，若真的是假貨，她第一件事就是找代購算帳，但同時也有網友質疑，節目應該在錄影前先驗證包包真偽，對此，TVBS也給出回應。

王思佳假包事件越演越烈，她昨深夜錄影片說明，表示自己的包包是向代購購買，還花了她90萬，比原價多了近3倍的價錢，「如果是假的，我他X操翻那個代購！我弄他祖宗十八代！」而她之所以未在第一時間回應，是因為自己病得跟狗一樣，她也花了新台幣7500元(約244美元)，讓檢驗單位把愛馬仕包拍照回傳美國總部，要等結果出爐才能確定真偽。

但她的說法仍無法說服廣大網友，網友提出質疑，包括她送去驗證的包包和節目上不是同一個，酸她是不是借到真包去鑑定，她直接反擊「沒有借過包，你可以教我怎麼借嗎？」，也有人懷疑她為何不直接拿到愛馬仕專櫃保養，是不是真包馬上就能知道，根本不需要到外面鑑定，她則回應「我拿去他收走，然後我怎麼證明？我拿手機進去拍全程？」也有網友好奇藝人拿包上節目前是否需要經過製作單位驗證真偽，TVBS對此則表示「關於節目『女人我最大』藝人分享之物品，製作單位皆是以信任與尊重藝人為原則。」

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