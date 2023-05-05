床上功夫比一比 布萊德彼特贏過班艾佛列克？舊愛認證

葛妮絲派楚和兩位銀幕男神都交往過。（歐新社資料照片）

在銀幕上，布萊德彼特 與班艾佛列克 是不同類型的英俊小生，兩人都拍過一堆文藝片，也都是不少女性心目中的男神。然而私生活中，哪一位才是好情人，床笫間的功夫更讓女友念念不忘？

乍看之下布萊德彼特與班艾佛列克的交集不並很多，兩人卻先後和葛妮絲派楚交往，因而葛妮絲最能解開大家心中的疑惑。目前和兩位前男友都沒交惡的她，本來在podsact節目上想迴避主持人的這一題，還特別先稱讚兩位前男友都是吻功一流的高手。不過主持人沒有要這麼輕易放過她，她只好答道：「這題真的很難，因為布萊德彼特就像是跟他之間有很強烈的化學作用，彷彿他是你一生中的至愛，彼此的那種連結。可是班的話，他的技術上表現簡直是完美。」

聽起來葛妮絲簡直就像是在炫耀自己曾經多麼「性」福，她沒有忘了女兒「蘋果 」陪著她來上節目，自嘲：「我不敢相信我女兒聽到這些！」蘋果隨後也馬上在社群網站上發布了逗趣的短片，顯示當媽媽在回味過往和兩大男神舊愛的魚水之歡，自己卻是趕快摀住耳朵，免得過於尷尬。而葛妮絲又被問到如果可以想跟誰再發生親密關係、想跟誰結婚，她表示想跟布萊德彼特再來一次，卻選擇嫁給前夫—「酷玩」主唱克里斯馬汀，因為兩人的婚姻讓她有了一雙子女，他們永遠是她的最愛。