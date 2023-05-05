名模出嫁竟穿「內衣」當婚紗 網友砲轟 她這樣回嗆

艾莉岡薩維斯正式的婚紗並不至於太短小。圖／摘自IG

婚禮是不少女性最重視的一天，希望所有細節都能滿足自己的期待，包括身上的禮服設計，以及婚禮的各種流程。澳洲 模特兒網紅艾莉岡薩維斯本來只是開心發布婚禮的照片、短片，不料她其中一款在婚宴上所穿的超輕薄婚紗引來批評，被認為「太清涼、有失莊重」，她忍耐好幾天，終於決定不要再忍，砲轟看不下去的網友不喜歡就別看。

艾莉岡薩維斯曲線玲瓏、身段姣好，因此在婚禮上想要盡量突顯身材上的優勢，才會其中一套服裝選擇穿上這款又有透視設計，看來也「省布」的禮服，並把自己歡欣愉悅的畫面放在社群網站 上，哪知道有些網友反應熱烈：「這根本是內衣吧？」更有人稱：「哪裡是禮服，不過就是3片薄紗而已。」毒舌一點的還如此留言：「為什麼會有女人想在自己的婚禮上看起來那麼隨便，為什麼要把理論上只留給老公的部分全都秀出來？」艾莉忍不住回嗆？「唯一隨便的是你小時候你媽媽抱住你的手，所以才會滑下來讓你的頭撞到！」