女童星轉大人 「步步驚心」格格深V解放「露點」了

郭曉婷雖出道多年都演配角，但演技受肯定。（取材自微博）

30歲的中國女星郭曉婷5歲就出道演戲，有多年戲齡，雖一直都是演女配角，但演技備受肯定。她經常演出古裝戲，戲服大多包緊緊，其實戲外很敢穿，尤其今年1月拍攝「男人裝」雜誌性感照後，造型「大解放」，日前分享身穿胸前深V小禮服的性感美照，不僅擠出事業線，胸前一點痣更添性感風采，她則形容這個造型：「好久沒穿正而八經的小裙子了。」

郭曉婷1999年演出「真情告白」出道，當時年僅5歲，後續她繼續演員路，曾參演「步步驚心」、「從前有座靈劍山」、「馭鮫記」、「蒼蘭訣」、「謝謝你醫生」等劇，其中在「步」劇飾演蒙古郡主「敏敏格格」，喜愛看陸劇的觀眾對她並不陌生。

雖出道多年仍不慍不火，但郭曉婷每個角色都受到許多討論，曾在節目上被問：「如果你在片場發現，女一的燈光永遠比配角的好，你會怎麼辦？」她高EQ回應：「我常專注在自己的表演裡，因為我去計較那些東西，沒有必要，因為我覺得這個很現實，不管是機位還是燈光層面，女一號只有一個，他們一定是優先考慮那個的，我唯一的優勢就是對表演的執著吧！」被網友讚翻。