我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

股指連跌四天 道指全年轉負

何處是老家／保險公司掛鉤照護中心 監守自盜？

女童星轉大人 「步步驚心」格格深V解放「露點」了

記者杜沛學／即時報導
郭曉婷雖出道多年都演配角，但演技受肯定。（取材自微博）
郭曉婷雖出道多年都演配角，但演技受肯定。（取材自微博）

30歲的中國女星郭曉婷5歲就出道演戲，有多年戲齡，雖一直都是演女配角，但演技備受肯定。她經常演出古裝戲，戲服大多包緊緊，其實戲外很敢穿，尤其今年1月拍攝「男人裝」雜誌性感照後，造型「大解放」，日前分享身穿胸前深V小禮服的性感美照，不僅擠出事業線，胸前一點痣更添性感風采，她則形容這個造型：「好久沒穿正而八經的小裙子了。」

郭曉婷1999年演出「真情告白」出道，當時年僅5歲，後續她繼續演員路，曾參演「步步驚心」、「從前有座靈劍山」、「馭鮫記」、「蒼蘭訣」、「謝謝你醫生」等劇，其中在「步」劇飾演蒙古郡主「敏敏格格」，喜愛看陸劇的觀眾對她並不陌生。

雖出道多年仍不慍不火，但郭曉婷每個角色都受到許多討論，曾在節目上被問：「如果你在片場發現，女一的燈光永遠比配角的好，你會怎麼辦？」她高EQ回應：「我常專注在自己的表演裡，因為我去計較那些東西，沒有必要，因為我覺得這個很現實，不管是機位還是燈光層面，女一號只有一個，他們一定是優先考慮那個的，我唯一的優勢就是對表演的執著吧！」被網友讚翻。

郭曉婷分享深V禮服照，也受到粉絲討論，直讚：「不穿則已，一穿驚人，這是要迷死我啊！」「老婆好美。」、「你這樣我可能要變成不太正經的人了。」「胸有大志（痣）！」「是怎麼做到從小美到大的？」

郭曉婷深Ｖ禮服露出深溝及胸前性感美痣。（取材自微博）
郭曉婷深Ｖ禮服露出深溝及胸前性感美痣。（取材自微博）
郭曉婷性感拍攝「男人裝」雜誌。（取材自微博）
郭曉婷性感拍攝「男人裝」雜誌。（取材自微博）
郭曉婷深Ｖ禮服露出深溝及胸前性感美痣。（取材自微博）
郭曉婷深Ｖ禮服露出深溝及胸前性感美痣。（取材自微博）
郭曉婷深Ｖ禮服美到被粉絲狂讚。（取材自微博）
郭曉婷深Ｖ禮服美到被粉絲狂讚。（取材自微博）

上一則

遭疑拿愛馬仕假包上「女人我最大」 王思佳開直播說明

延伸閱讀

巨乳妹「超市偷食物」被捕 身分曝光 是10萬粉IG網美

巨乳妹「超市偷食物」被捕 身分曝光 是10萬粉IG網美
嗆駭客 「飢餓遊戲」女星自PO裸照

嗆駭客 「飢餓遊戲」女星自PO裸照
金曲歌后爆乳自豪「取代蔡依林」鮮肉出場秒變老人過橋

金曲歌后爆乳自豪「取代蔡依林」鮮肉出場秒變老人過橋
這身材太辣 53歲南韓性感女王倒深V洩緊實腹肌、筆直美腿

這身材太辣 53歲南韓性感女王倒深V洩緊實腹肌、筆直美腿

熱門新聞

宋慧喬20年前的得獎畫面(左)與如今獲百想視后的得獎畫面。(截自影片)

宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了

2023-04-30 12:42
河智苑(右)在「謝幕」中因奶奶高斗心的病情惡化而不捨心疼。圖／八大電視提供

為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣

2023-04-25 16:55
羅妮威利森被捕捉到在街邊翻垃圾充飢。圖／摘自IG

昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出

2023-04-30 09:26
古力娜扎穿了一條褲子引發了爭議。（取材自微博）

「內褲外露」招議論 古力娜扎曬照：不覺得我穿得有問題

2023-04-29 19:35
(噓！星聞)

百想／宋慧喬27年首奪視后 視帝李星民爽喊宋仲基

2023-04-28 07:59
朴恩斌以「非常律師禹英禑」拿下第59屆百想藝術大賞電視部門大賞。（截自YouTube）

拿大賞哭哭啼啼、不停鞠躬 評論家批朴恩斌「不像話」

2023-05-03 19:30

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
華府讓步 中飛美班機 1周增至12班 即起生效

華府讓步 中飛美班機 1周增至12班 即起生效
搭飛機遇前座傾倒椅背怎麼辦？他1奇招給對方「酷刑」

搭飛機遇前座傾倒椅背怎麼辦？他1奇招給對方「酷刑」
拿大賞哭哭啼啼、不停鞠躬 評論家批朴恩斌「不像話」

拿大賞哭哭啼啼、不停鞠躬 評論家批朴恩斌「不像話」