遭疑拿愛馬仕假包上「女人我最大」 王思佳開直播說明

王思佳上TVBS「女人我最大」介紹愛馬仕包。圖／摘自小紅書

王思佳日前上TVBS「女人我最大」的愛馬仕包特輯，不過兩岸網友質疑她在節目中拿的是假貨，原因是她展示的包包細節和真貨不同，但也有網友認為王思佳不可能拿假貨，「難道藍心湄、關穎，沒有一個人看不出來？不可能吧！」至於她拿的到底是真貨還假貨，經紀人回應王思佳稍晚會親自開直播說明。

有網友在臉書 社團發文表示，王思佳在節目中拿的凱莉二代放大來看，看不出來是epsom皮，而凱莉二代除了epsom，山羊、蜥蜴、鱷魚等特殊皮外，就算是evercolor也沒看過，而對岸網友則發現王思佳把原本IG貼的粉色MK照片刪除，並直指包包「側面形狀不對，mini lindy包型也不對」、「粉色的這只非常假，側面不可能這麼寬」，不過也有網友認為主持人藍心湄是愛馬仕VIP，假的根本騙不了藍心湄。