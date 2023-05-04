打趴歐陽娜娜 台灣最美星二代是她
王中平和余皓然愛女韓菲最近在票選中打敗了歐陽娜娜、李紫嫣，成為「最美星二代」，她勇闖歌壇，日前到日本拍宣傳照和MV，不僅讓日本小哥都狂獻殷勤自願當義工，還有人當起後援會會長在IG私訊為她加油，讓她IG漲粉近萬。
為了人生首次街頭藝人初體驗，韓菲特別擬訂特訓計畫，除了花一周時間天天練唱，為了演唱因日劇「First Love 初戀」再度爆紅的「First Love」，更苦練日文，用土法煉鋼的方式研究日文發音及背羅馬拼音，摩羯座的她用一步一腳印精神去克服挑戰。由於演出前壓力甚大，韓菲靠「看書」及「念力」來消除緊張感。
她在日本街頭獻唱，讓不少路人駐足圍觀，更有幾位男性自願當起義工幫忙發傳單，甚至像後援會成員一樣現場跳舞帶氣氛，其中還有一位住在日本的台灣人特別買了小點心送她為她打氣，讓韓菲即使身處在人生地不熟的東京街頭，仍感受到濃濃的人情味。
除了靠著歌唱實力征服桃太郎，這次赴日拍攝新專輯形象照及MV的她跑遍整個東京市郊，更把有名的鐵道及富士山當背景全入鏡，美人配上美景陪襯相得益彰。而為了發片，韓菲這半年除了練唱外，更進行重訓課增肌減脂及控制飲食，目前維持體重40公斤的她在新專輯的主視覺宣傳照上秀出23吋蜜蜂腰，看起來更加自信亮麗。
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