楊小萍過世 音樂人揭秘辛：她曾為這首歌與鄧麗君有誤會

曾獲金鐘獎的資深媒體人、嘉義正聲廣播電台經理許家賓(右)，過去主持節目與楊小萍弟弟楊慶煌（左）合影。圖／許家賓提供

有「遠東首席歌后」封號的資深歌手楊小萍，昨天離世，歌迷懷念追思，曾獲金鐘獎的資深媒體人、嘉義正聲廣播電台經理許家賓，曾訪問過楊小萍及楊慶煌姊弟，他說，好友名音樂人紀明陽轉述，楊小萍曾為了一首「後悔愛上你」歌曲，與鄧麗君有了相當大的誤會。

許家賓說，「後悔愛上你」歌曲作者紀利男（雲林人、長期旅居新加坡 ），本來要給鄧麗君唱，但是因為小鄧人在日本 ，時間抽不出來，所以唱片公司臨時給楊小萍唱。但這事引起鄧麗君感到不悅！因為她也一直在準備，甚至已經練唱完成！

他說，隨著鄧麗君1995年在泰國早逝，紀利男也在8年前離世，鄧、楊兩位「天后級」歌星，若還存有什麼心結，可能成了無解之謎了！「後悔愛上你」原曲楊小萍1972年原唱，收錄在樂風專輯《少年愛姑娘》，鄧麗君於1977年二度灌錄此曲，收錄於寶麗金專輯。

許家賓表示，根據紀明陽老師自述：「紀利男年齡比我大10歲，台灣歌星當年都只限國內歌廳演唱，紀利男太太上官萍是幽默主持人，被新加坡娛樂界看中，請她去新加坡，因為當年新加坡音樂很落後，她就建議請紀利男帶台灣樂隊過去，在海燕歌劇院演奏，實力馬上轟動全星馬地區。」

紀利男推薦台灣歌星過去當主秀，第一檔為台灣群星會歌星「夏心、張明麗」馬上轟動星馬，逼得星馬地區歌舞廳一定要請台灣歌星過去，這就是台灣歌星外銷的起源。

當時鄧麗君也在星馬演唱，當然紀利男就幫她作曲「後悔愛上你」，奈何鄧麗君日本行程耽誤，唱片公司就推楊小萍錄製，歌曲也因楊小萍帶有特殊鼻腔音走紅。鄧麗君因此很不悅，但是鄧認為好歌不寂寞又難求之下，還是跟著錄製，這首歌曲也因唱法各有特色都走紅。」

許家賓表示，紀明陽當年是三立電視台音樂總監9年，金曲獎評審及資格審查委員18屆資深老評審，也是五燈獎當年張惠妹闖關時的評審。

許家賓說，楊小萍上他節目40多歲已經走紅甚久。他主持「大千世界」節目時，楊小萍的歌曲點播率甚高，例如《月兒像檸檬》、《美酒加咖啡 》、《對你懷念特別多》、《酒醉的探戈》、《碎心戀》、《相思海》等，都是大家耳熟能詳。

楊小萍曾說，她每唱完「我對你懷念特別多」這8個字結尾時，都引來歌廳現場如雷掌聲！他就趁機請她在錄音室「現場表演」一下。她要求「只唱一句」，就站起來，用力吸個氣之後，唱出了那「悲情無奈心酸」的那8個字，至今令他難忘，印象深刻。