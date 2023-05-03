靠上架Netflix大翻身 越南電影從海外紅回國內

越南國產電影「怒火：冷酷殺手」，靠著上架Netflix從海外紅回國內。 擷自Netflix官網

越南 的國產電影原本在自己國內受到冷遇，現在卻逐漸開始贏得粉絲，這都要多虧上架串流平台Netflix 後獲得的海外市場熱烈好評。

日經新聞報導，越南的暴力動作電影「怒火：冷酷殺手」，在3月23日上架Netflix後不久，就連續兩周進入該平台全球最多人觀賞的外國影片排行前十名。這項成績重新引起了越南民眾對這部片的興趣，使該片在越南國內的點擊率長達一個月位在前十名。

一名當地觀眾表示：「我甚至不知道越南有拍這種類型的電影。」

這部片是2019年電影「怒火」的前傳，2022年在院線上映時的票房並不好，但卻因為上架Netflix而又紅了起來。

越南國產電影通常都是以人性為主題的劇情片，這類型電影很容易被年輕觀眾忽略。他們通常比較關注A咖演員演出的大製作好萊塢電影或南韓電影，尤其這些電影現在很容易在國際串流平台上看得到。

不過，近來像是「烈火」或去年的「578：狂人一擊」等越南動作片，卻先在海外市場創造出話題，也因而重新燃起越南民眾對國產電影的興趣。

越南政府也正在推廣國產電影。政府去年頒布新法令，命令電影院 晚上6至10點優先播映國產片，並要求戲院從11月起每年15%的播映時數要播映國片。