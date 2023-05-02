「最性感排球員」上圍暴漲 轉換跑道變生財利器

凱拉西蒙斯就算衣衫整齊，還是難掩噴火的身材。圖／摘自IG

號稱「最性感排球員」的凱拉西蒙斯，雖然早就不再以打排球為主業，此封號卻讓她在全球知名的情色社群網站 OnlyFans上大受歡迎，她乾脆在IG上也發布一堆突顯豐滿上圍，或是只穿輕薄內衣、露出長腿與事業線的清涼辣照，強化自己的性感形象。由於她的胸部尺寸傲人，常常幾乎要彈出內衣曝光，有人懷疑該不會經過「人工加料」，她則堅稱胸部完全「真材實料」，再天然也不過。

凱拉在IG上發布了在巴黎鐵打前露出笑容的美照，但最吸引人目光的，是她雄偉的前胸，真的大到很不像沒動過手腳，有網友直接問道：「灌了多少矽膠？」她回答：「一點也沒有。我是純天然的，真的很厭煩再回答這種問題，但就是這樣。」凱拉從在球場拚球技，轉換跑道賣性感，反而發展得更順風順水，還因此成為著名的運動畫報模特兒。諷刺的是，她坦言念中學時曾經祈禱自己的胸部可以小一點，這樣子打起排球就會變得更輕鬆方便，現在她當然不可能再許這種願望。