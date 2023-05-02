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當新垣結衣遇見木村拓哉 坦承心情「緊張到爆」

記者梅衍儂／即時報導
木村拓哉（左）、新垣結衣在劇中有不少對手戲。圖／摘自推特
木村拓哉（左）、新垣結衣在劇中有不少對手戲。圖／摘自推特

日劇「教場0」由男神木村拓哉和女神新垣結衣合作，新垣結衣對於首次與木村合作的感想是「緊張到爆」。

新垣結衣在劇中飾演新人刑警「隼田聖子」，出道以來第一次與木村拓哉合作，新垣結衣表示一直都是木村粉絲和忠實觀眾，對於這次可以成為系列作的其中一員感到相當開心；在拍攝現場的感想就是「一想到要進入那種緊張感之中，真的是緊張到爆」，回想與木村拓哉第一次碰面，她說：「原本還想說他如果是用風間公親的模式出現的話該如何是好，結果完全不是所想的那樣，在讀本彩排的時候，都相當細心與大家有著良好的溝通。」鬆了一口氣的新垣結衣表示在恰如其分的緊張感中，能有著這樣的互動真的是相當感恩。

「隼田聖子」這個角色除了是新人刑警，同時也是有著一個小學4年級女兒的單親媽媽，面對工作與家庭處於兩難的情況，觀眾看到她的角色不禁感嘆「終於也到了新垣結衣要詮釋母親的時代了啊」、「看到新垣結衣演母親的角色感覺到時光流逝呀」，但同時也覺得她就算升級當媽，仍舊可愛與美麗。

「風間公親 - 教場0 -」是繼2020年「教場」、2021年「教場2」兩部特別篇日劇後，富士電視台為慶祝開台65周年的超級大作，描述由木村拓哉飾演的男主角「風間公親」到警察學校擔任教官之前的前傳故事，擔任新垣結衣、白石麻衣、北村匠海、染谷將太、赤楚衛二等新人刑警的「刑警教導官」，揭開風間公親這個角色為何會變成冷酷無情的起源。

friDay影音於每周二上午獨家最速跟播木村拓哉主演的春季檔話題日劇「教場0」，透過與5位新人刑警的互動，揭開魔鬼教官「風間公親」的神秘面紗

新垣結衣在劇中是新人刑警也是單親媽媽。圖／摘自推特
新垣結衣在劇中是新人刑警也是單親媽媽。圖／摘自推特
木村拓哉（右）和新垣結衣首次合作。圖／摘自推特
木村拓哉（右）和新垣結衣首次合作。圖／摘自推特

新垣結衣 日劇 警察

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