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小孩不能偷生 星後代宛如爸媽翻版 她和媽像雙胞胎

記者蘇詠智／專題即時報導
瑞絲薇絲朋(右）與女兒艾娃有如雙胞胎。圖／摘自IG
瑞絲薇絲朋(右）與女兒艾娃有如雙胞胎。圖／摘自IG

歐美演藝界好幾位星二代長相和著名的爸媽頗為神似，一眼就能認出是誰的孩子。近日和「怪奇物語」超人氣青春女星蜜莉芭比布朗訂婚的傑克邦喬飛，就與他的父親瓊邦喬飛宛如一個模子刻出來。

即將在周末歡度21歲生日的傑克邦喬飛，目前除了是模特兒外，也接演了兩部影片，算是演藝圈的新鮮人，不過因為是樂壇紅星之子，從小在優渥的環境下長大，除了對社會議題很關心，他也有再繼續攻讀學位的計畫，卻對父親的本行—玩音樂，並不怎麼感興趣。儘管喜好的事務大不同，傑克和父親的五官頗為神似，有如父親年輕時的翻版，網友們看到他與蜜莉芭比布朗的合照，都忍不住驚嘆。

另外一對被認為長得像的父子克林伊斯威特與史考特伊斯威特，其實氣質的近似多過五官的相像，克林身高超過190公分，也比180公分的兒子威猛不少，不過父子都是細長眼形，皆具陽剛的特質，愈看愈像。史考特的母親和克林並沒有結婚，原本他也是從母姓，但踏進演藝圈之後，光是外表就瞞不住大家，索性改回父姓當做藝名，而克林雖然沒有在自己執導的電影中讓史考特擔任主演，卻偶爾會幫他安插角色，給他磨練機會。

但若說到親子之間外表雷同度最高，最經典的實例莫過於瑞絲薇絲朋和大女兒艾娃，兩人過去常會發布「偽雙胞胎」的合照，只要有網友反應根本難以分辨誰是媽媽、誰是女兒，瑞絲就會非常開心。她和艾娃確實長得極像，都有金髮與甜美的笑容，又因為她是娃娃臉，就算年逾不惑，感覺還是沒比艾娃大太多。近來艾娃開始在造型上與母親做區隔，和瑞絲之間的差異才逐漸明顯。

傑克邦喬飛長相與父親神似。圖／摘自IG
傑克邦喬飛長相與父親神似。圖／摘自IG
瓊邦喬飛一頭白髮仍有型。圖／摘自IG
瓊邦喬飛一頭白髮仍有型。圖／摘自IG
史考特伊斯威特與巨星父親的陽剛氣質很接近。(路透資料照片）
史考特伊斯威特與巨星父親的陽剛氣質很接近。(路透資料照片）
克林伊斯威特硬漢形象深入人心。圖／摘自imdb
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