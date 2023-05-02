林志玲頻被問第2胎 坦言「我辦不到」吐一家三口現況
48歲林志玲昨日出席醫美產品記者會，近半年未露面，她透露這段時間都在家裡照顧小孩，自豪身材已經恢復到產前的苗條模樣，並穿上當年婚禮after party的流蘇小禮服亮相。林志玲事業、家庭兩得意，被問是否有意生第2胎，她露出招牌微笑說：「我辦不到，對不起我真的辦不到。」
林志玲認為現在的生活已經很幸福，直言孩子是上帝給她最美好的禮物，想用一生好好照顧家庭，一個就已經很滿足了，如今兒子已經1歲多，她說小孩越來越活潑、好動，「其實寶貝現在比較黏我，但喜歡跟爸爸一起玩遊戲」。
母親節將至，林志玲已想好一家人怎麼過，更透露AKIRA的媽媽也會來台灣過節，她也強調絕沒有婆媳問題，「我自從嫁過去之後，包括生孩子、帶孩子，我都很感謝婆婆給我的所有支援」，更甜蜜表示，早就將婆婆當作自己媽媽看待。
林志玲這一年當媽，因為時常用骨盆和腹部的地方去抱孩子，造成姿勢不良，身上的肉也會囤積，她有天帶兒子出門時看到鏡中的自己嚇了一大跳，覺得身材走樣，後來透過朋友介紹才開始接觸醫美，積極瘦身後才恢復到結婚前的狀態，連老公AKIRA都稱讚她很瘦。林志玲與AKIRA都擁有好身材，卻自曝不會一起運動，「他運動量太大，我跟不上，壓力好大」。
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