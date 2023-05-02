林志玲頻被問第2胎 坦言「我辦不到」吐一家三口現況

林志玲與AKIRA一家相處愉快，「沒有婆媳問題」。記者王聰賢／攝影

48歲林志玲 昨日出席醫美產品記者會，近半年未露面，她透露這段時間都在家裡照顧小孩，自豪身材已經恢復到產前的苗條模樣，並穿上當年婚禮after party的流蘇小禮服亮相。林志玲事業、家庭兩得意，被問是否有意生第2胎，她露出招牌微笑說：「我辦不到，對不起我真的辦不到。」

林志玲認為現在的生活已經很幸福，直言孩子是上帝給她最美好的禮物，想用一生好好照顧家庭，一個就已經很滿足了，如今兒子已經1歲多，她說小孩越來越活潑、好動，「其實寶貝現在比較黏我，但喜歡跟爸爸一起玩遊戲」。

母親節 將至，林志玲已想好一家人怎麼過，更透露AKIRA的媽媽也會來台灣過節，她也強調絕沒有婆媳問題，「我自從嫁過去之後，包括生孩子、帶孩子，我都很感謝婆婆給我的所有支援」，更甜蜜表示，早就將婆婆當作自己媽媽看待。