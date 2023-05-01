強尼戴普又惹到女人？被傳復出之作戲份剩不到15分鐘

強尼戴普（右）與麥雯在片中有愛情場面，私下相處卻很不融洽。圖／摘自imdb

強尼戴普復出之路又有狀況？從去年他與前妻安珀赫德大打誹謗官司、被認為擊敗安珀後，各方期待他得以風光重回影壇，結果好萊塢 的大公司還在觀望，先提出邀約的是法國影人，他也接下了「杜巴利夫人」中的法王路易十五一角，該片即將在本月分於坎城影展 開幕首映，應該是他盛大回歸的重要時刻，媒體卻爆料，全長近兩小時的「杜」片，他的戲分頂多10至15分鐘，講的對白更是少。

到底發生了什麼事，使得各方引頸期盼的強尼戴普風光回歸，變成可會雷聲大雨點小。原來身兼「杜巴利夫人」導演 與女主角的麥雯，認為強尼的法語發音並不是很精準，為免他一開口就破壞觀眾對影片的觀感，只好設法讓他不要太常有機會說話。再者他的戲分不如想像中多，畢竟片子叫「杜巴利夫人」並非「路易十五」，自然還是會以女主角為主，強尼名為男主角，實際上只是客串助陣。

然而麥雯的解釋還是被外界聽出弦外之音，兩人在拍片期間的相處也又被放大檢視。麥雯並不諱言強尼戴普「不好搞」，顯然他們關係並不是多好，剛好符合法國媒體曾經提及強尼與麥雯在拍片現場大鬥法的舊報導。那時報導稱強尼有遲到的壞習慣，有時該他出現他人沒出現，麥雯也火大了，隔天就換身兼女主角的她讓強尼等著上戲，兩人槓起來以後，工作人員跟著倒楣，不是陪著麥雯等強尼，就是陪著強尼等麥雯，後來他們還曾在片場發生衝突，互相高分貝指責對方，過程很不愉快。