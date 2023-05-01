我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

菲律賓總統訪華府 美強化印太合作圍堵中國

快看世界／用路人地獄？ 2500隻羊群過馬路成奇觀

強尼戴普又惹到女人？被傳復出之作戲份剩不到15分鐘

記者蘇詠智／即時報導
強尼戴普（右）與麥雯在片中有愛情場面，私下相處卻很不融洽。圖／摘自imdb
強尼戴普（右）與麥雯在片中有愛情場面，私下相處卻很不融洽。圖／摘自imdb

強尼戴普復出之路又有狀況？從去年他與前妻安珀赫德大打誹謗官司、被認為擊敗安珀後，各方期待他得以風光重回影壇，結果好萊塢的大公司還在觀望，先提出邀約的是法國影人，他也接下了「杜巴利夫人」中的法王路易十五一角，該片即將在本月分於坎城影展開幕首映，應該是他盛大回歸的重要時刻，媒體卻爆料，全長近兩小時的「杜」片，他的戲分頂多10至15分鐘，講的對白更是少。

到底發生了什麼事，使得各方引頸期盼的強尼戴普風光回歸，變成可會雷聲大雨點小。原來身兼「杜巴利夫人」導演與女主角的麥雯，認為強尼的法語發音並不是很精準，為免他一開口就破壞觀眾對影片的觀感，只好設法讓他不要太常有機會說話。再者他的戲分不如想像中多，畢竟片子叫「杜巴利夫人」並非「路易十五」，自然還是會以女主角為主，強尼名為男主角，實際上只是客串助陣。

然而麥雯的解釋還是被外界聽出弦外之音，兩人在拍片期間的相處也又被放大檢視。麥雯並不諱言強尼戴普「不好搞」，顯然他們關係並不是多好，剛好符合法國媒體曾經提及強尼與麥雯在拍片現場大鬥法的舊報導。那時報導稱強尼有遲到的壞習慣，有時該他出現他人沒出現，麥雯也火大了，隔天就換身兼女主角的她讓強尼等著上戲，兩人槓起來以後，工作人員跟著倒楣，不是陪著麥雯等強尼，就是陪著強尼等麥雯，後來他們還曾在片場發生衝突，互相高分貝指責對方，過程很不愉快。

因而強尼戴普在「杜巴利夫人」沒有預期重的戲分，會不會是麥雯的故意的安排？目前也還不得而知，只是兩人即將在坎城影展碰頭，藉時可千萬不能有什麼火爆場面。

強尼戴普在新片中的戲分被指15分鐘不到。圖／摘自imdb
強尼戴普在新片中的戲分被指15分鐘不到。圖／摘自imdb
麥雯與好萊塢大牌合作後一肚子火。（路透資料照片）
麥雯與好萊塢大牌合作後一肚子火。（路透資料照片）

坎城影展 導演 好萊塢

上一則

80's偶像小生境遇各不同 保養好的不只湯姆克魯斯

下一則

「瑪利歐」全球賣破10億美元 竟在推特全片上線

延伸閱讀

強尼戴普下個月正式回歸幕前 卻又生波折 好萊塢仍觀望

強尼戴普下個月正式回歸幕前 卻又生波折 好萊塢仍觀望
合體強尼戴普女兒 Jennie新戲坎城首映

合體強尼戴普女兒 Jennie新戲坎城首映
BLACKPINK Jennie首演戲就闖坎城 合體強尼戴普女兒

BLACKPINK Jennie首演戲就闖坎城 合體強尼戴普女兒
強尼戴普新片有麻煩 女導演對記者動粗、吐痰？

強尼戴普新片有麻煩 女導演對記者動粗、吐痰？

熱門新聞

河智苑(右)在「謝幕」中因奶奶高斗心的病情惡化而不捨心疼。圖／八大電視提供

為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣

2023-04-25 16:55
宋慧喬20年前的得獎畫面(左)與如今獲百想視后的得獎畫面。(截自影片)

宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了

2023-04-30 12:42
劉濤出席活動狀態極佳。圖／摘自微博

曾為夫還債狂接戲 44歲「琅琊榜」女星驚人現狀掀討論

2023-04-25 15:02
羅妮威利森被捕捉到在街邊翻垃圾充飢。圖／摘自IG

昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出

2023-04-30 09:26
古力娜扎穿了一條褲子引發了爭議。（取材自微博）

「內褲外露」招議論 古力娜扎曬照：不覺得我穿得有問題

2023-04-29 19:35
(噓！星聞)

百想／宋慧喬27年首奪視后 視帝李星民爽喊宋仲基

2023-04-28 07:59

超人氣

更多 >
「中不得飛越俄」 民航增班 美中談判陷僵局

「中不得飛越俄」 民航增班 美中談判陷僵局
高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款
華人100萬申請投資移民 遭查稅

華人100萬申請投資移民 遭查稅
既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋
港劇女神突宣布情斷14年婚姻 美女經紀人遭指小三5年怒發聲

港劇女神突宣布情斷14年婚姻 美女經紀人遭指小三5年怒發聲