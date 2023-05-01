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80's偶像小生境遇各不同 保養好的不只湯姆克魯斯

記者蘇詠智／專題即時報導
羅伯洛走過性醜聞風暴後，婚姻穩定，事業也成功再起。（美聯社資料照片）
羅伯洛走過性醜聞風暴後，婚姻穩定，事業也成功再起。（美聯社資料照片）

曾於1980年代走紅一時的偶像小生們，現在都在60歲上下，除了外表有明顯的改變，有人仍然當紅搶手，有人則有幸福的家庭，有人轉進不同領域展現多方面才華，也有人對抗病魔，讓影迷們心疼不已。

曾以「回到未來」系列成為影壇最炙手可熱男星之一的米高福克斯，29歲時發現罹患帕金森氏症，被病情影響，逐漸淡出幕前。他因為致力於帕金森氏症治療的研發，成為奧斯卡金像獎人道精神特別獎得主，也推出個人紀錄片，就在各方為他開心時，他卻透露身體狀況愈來愈差，預言現年61歲的自己應該活不到80歲，等於生命剩不到20年，令人感傷。

昔日和米高福克斯各霸一方的湯姆克魯斯，則因「捍衛戰士：獨行俠」再攀事業巔峰，雖然名氣、財富都傲人，他多年不與親生愛女蘇蕊聯絡，外界看他總難拋開疑惑，他也被傳是好萊塢最難推銷的黃金單身漢之一，因為女性都認為他控制欲太強，好在他對工作的熱情遠勝過其他，只要有戲拍，就不會寂寞無聊。

當年被認為長相英俊是眾小生之冠的羅伯洛，後來因與未成年少女拍性愛影片，事業和形象都跌到谷底，他洗心革面再出發，以名劇「白宮風雲之助理檔案」再度走紅，和現任妻子結婚超過30年，目前是知名的「資深型男」，新戲也接二連三。

「神氣活現」、「紅粉佳人」中的娃娃臉帥哥安德魯麥卡西，除了變成作家也兼任導演，還將過往身為偶像小生的遭遇寫成小說。他外表雖然有歲月痕跡，身材卻沒走樣，粉絲盛讚是「優雅老去」。

羅伯洛年輕時被認為是最俊美的小生。圖／摘自imdb
羅伯洛年輕時被認為是最俊美的小生。圖／摘自imdb
安德魯麥卡西變成型男作家。圖／摘自IG
安德魯麥卡西變成型男作家。圖／摘自IG
安德魯麥卡西「神氣活現」曾在台轟動一時。圖／摘自imdb
安德魯麥卡西「神氣活現」曾在台轟動一時。圖／摘自imdb
米高福克斯透露病情愈來愈重，自認活不到80歲。（美聯社資料照片）
米高福克斯透露病情愈來愈重，自認活不到80歲。（美聯社資料照片）
米高福克斯因「回到未來」紅遍影壇。圖／摘自imdb
米高福克斯因「回到未來」紅遍影壇。圖／摘自imdb
湯姆克魯斯仍然紅透半邊天，卻難擺脫爭議形象。（路透資料照片）
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