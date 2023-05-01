我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

既舒適、抓地力又強 健行達人推薦這款健走鞋

「媽…我完了」 AI語音去年詐26億 幾秒就能複製聲音

被爆罹癌、已婚…62歲玉女消失10年 露面說話了

記者林士傑／即時報導
羅時豐(左)跟林淑容搭檔默契十足。記者王聰賢／攝影
羅時豐(左)跟林淑容搭檔默契十足。記者王聰賢／攝影

羅時豐、林淑容當年以「無言的結局」一曲紅遍全台，將在下周末於高雄流行音樂中心登場的「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會合體，林淑容1日彩排時鄭重否認罹癌、已婚等不實網路傳聞，表示自己狀況很好，「我不想退休，一個人在家也不知道做些什麼，還是很想回饋粉絲。」

高流特別為兩人準備按摩紓壓，林淑容進行腳底按摩時被師傅點出支氣管不好，她直點頭：「從小就有支氣管炎，原本因為咳不停導致唱歌很吃力，想說休息一下，沒想到就過了10年。」她長期靠中藥治療，但認為非長久之計，所以更加注重睡眠，並加強運動改善狀況，羅時豐曾因胃酸逆流燒到喉嚨，心有戚戚焉表示：「歌手狀態真的會起起伏伏。」

兩人相識逾40年，登台默契十足，林淑容想起跑歌廳秀時曾單日高雄、台南來回趕了11場，最後1場體力一度不支，頭暈到撞牆後仍敬業登台，幸好後續沒有大礙。62歲的她單身多年，對感情很隨緣，跟羅時豐不曾擦出愛火？林淑容誇羅很懂得敬老尊賢，把他當弟弟看，羅時豐妙回：「還好她沒有老牛吃嫩草！」但不忘感謝貴人林淑容，當年正是跟她合唱一舉打開知名度。

「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會主持人為王彩樺 、邵大倫，5月13日陣容為白冰冰、康弘、黃西田、蔡秋鳳、澎澎與特別嘉賓余天、李亞萍；隔天14日由西卿、林淑容、黃妃、張秀卿、葉璦菱、羅時輪番帶來精采演出，購票請洽ibon 售票系統。

62歲的林淑容保養得宜。記者王聰賢／攝影
62歲的林淑容保養得宜。記者王聰賢／攝影

退休

上一則

超級瑪利歐兄弟闖關大銀幕 全球票房突破10億

延伸閱讀

養生／每天吃半湯匙橄欖油 降罹癌風險

養生／每天吃半湯匙橄欖油 降罹癌風險
雙胞胎妹罹癌 完全健康的姊竟有相同病症

雙胞胎妹罹癌 完全健康的姊竟有相同病症
英雙胞胎1人罹癌 另1人有相同症狀卻「身體健康」

英雙胞胎1人罹癌 另1人有相同症狀卻「身體健康」
美中若為台爆核戰 日長崎大學估至少260萬人亡、83萬人恐罹癌

美中若為台爆核戰 日長崎大學估至少260萬人亡、83萬人恐罹癌

熱門新聞

河智苑(右)在「謝幕」中因奶奶高斗心的病情惡化而不捨心疼。圖／八大電視提供

為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣

2023-04-25 16:55
宋慧喬20年前的得獎畫面(左)與如今獲百想視后的得獎畫面。(截自影片)

宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了

2023-04-30 12:42
劉濤出席活動狀態極佳。圖／摘自微博

曾為夫還債狂接戲 44歲「琅琊榜」女星驚人現狀掀討論

2023-04-25 15:02
羅妮威利森被捕捉到在街邊翻垃圾充飢。圖／摘自IG

昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出

2023-04-30 09:26
古力娜扎穿了一條褲子引發了爭議。（取材自微博）

「內褲外露」招議論 古力娜扎曬照：不覺得我穿得有問題

2023-04-29 19:35
(噓！星聞)

百想／宋慧喬27年首奪視后 視帝李星民爽喊宋仲基

2023-04-28 07:59

超人氣

更多 >
「中不得飛越俄」 民航增班 美中談判陷僵局

「中不得飛越俄」 民航增班 美中談判陷僵局
華醫：新冠未消失 這兩種人最好每半年打一次新冠疫苗

華醫：新冠未消失 這兩種人最好每半年打一次新冠疫苗
香港超人氣偶像姜濤慶生 粉絲擠爆銅鑼灣 請全港人免費坐車

香港超人氣偶像姜濤慶生 粉絲擠爆銅鑼灣 請全港人免費坐車
特斯拉連續降價 馬斯克打的是什麼算盤？

特斯拉連續降價 馬斯克打的是什麼算盤？
丁立人擊敗俄強敵 成中國首位世界西洋棋王

丁立人擊敗俄強敵 成中國首位世界西洋棋王