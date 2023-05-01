被爆罹癌、已婚…62歲玉女消失10年 露面說話了

羅時豐(左)跟林淑容搭檔默契十足。記者王聰賢／攝影

羅時豐、林淑容當年以「無言的結局」一曲紅遍全台，將在下周末於高雄流行音樂中心登場的「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會合體，林淑容1日彩排時鄭重否認罹癌、已婚等不實網路傳聞，表示自己狀況很好，「我不想退休 ，一個人在家也不知道做些什麼，還是很想回饋粉絲。」

高流特別為兩人準備按摩紓壓，林淑容進行腳底按摩時被師傅點出支氣管不好，她直點頭：「從小就有支氣管炎，原本因為咳不停導致唱歌很吃力，想說休息一下，沒想到就過了10年。」她長期靠中藥治療，但認為非長久之計，所以更加注重睡眠，並加強運動改善狀況，羅時豐曾因胃酸逆流燒到喉嚨，心有戚戚焉表示：「歌手狀態真的會起起伏伏。」

兩人相識逾40年，登台默契十足，林淑容想起跑歌廳秀時曾單日高雄、台南來回趕了11場，最後1場體力一度不支，頭暈到撞牆後仍敬業登台，幸好後續沒有大礙。62歲的她單身多年，對感情很隨緣，跟羅時豐不曾擦出愛火？林淑容誇羅很懂得敬老尊賢，把他當弟弟看，羅時豐妙回：「還好她沒有老牛吃嫩草！」但不忘感謝貴人林淑容，當年正是跟她合唱一舉打開知名度。