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「回到未來」男主角帕金森氏症加劇 自認活不到80歲

記者蘇詠智／即時報導
米高福克斯認為自己活不到80歲。（美聯社資料照片）
米高福克斯認為自己活不到80歲。（美聯社資料照片）

曾經因為主演「回到未來」系列而在1980年代紅極一時、和湯姆克魯斯聲勢不相上下的米高福克斯，後來因患帕金森氏症，嚴重影響健康，不得不從主角變為配角，演藝事業受到影響，但他致力於幫助帕金森氏症治療的研究，為此募得相當多的善款，貢獻許多心力，獲得本屆奧斯卡金像獎「金荷蕭特人道精神特別獎」，成為小金人得主。近來他推出個人紀錄片，也接受電視訪問談到這個困擾他多年的疾病，卻語出驚人：「我不能撒謊，這個病很難對付，變得愈來愈困難，每一天都愈來愈不容易，我不會活到80歲。」讓粉絲聽了都為之鼻酸。

米高福克斯今年61歲，他是在29歲發現自己的帕金森氏症，目前和此病對抗已超過30年，他卻不覺得還能在跟它共存30年，因為自己的狀況愈來愈嚴重。他表示帕金森氏症造成最大的危險是讓人跌倒，身上一堆部位都會受傷，還有可能造成食物誤入氣管，而有肺炎的風險，就是這些伴隨併發的問題有致死的危險性。他之前動過脊椎手術、割掉一個將要成形的腫瘤，卻因此影響到他的行動能力，也因此身上好些部位都摔傷，聽來日子過得很辛苦。

儘管如此，他還是盡可能出席每一場「回到未來」粉絲見面活動，在公開場合也總是樂觀、開朗，他表示早就做好心理準備，並不害怕死亡。就算他如此堅強，老影迷們看到過去銀幕上活蹦亂跳的他變成現在這樣，很難不為他感到心疼。

米高福克斯在1980年代曾紅極一時。圖／摘自imdb
米高福克斯在1980年代曾紅極一時。圖／摘自imdb

手術 湯姆克魯斯 奧斯卡

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