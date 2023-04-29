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金鐘獎得主桃色醜聞接力賽 他們竟有恐怖巧合

記者李姿瑩／台北即時報導
薛紀綱對原民台節目深具信心。圖／摘自臉書
薛紀綱對原民台節目深具信心。圖／摘自臉書

「小兵」薛紀綱被狗仔葛斯齊踢爆外遇偷吃，金鐘獎最佳兒少主持人形象一夕崩盤。他和太太王湘涵結婚9年，而去年鬧出桃色風波的廖科溢也是在第9年結束婚姻，兩人之間意外有著多項恐怖巧合。

因為葛斯齊直接公布薛紀綱和小三的親密合照，薛紀綱無從辯解，28日發出道歉聲明，鄭重向所有人說「對不起」。他出軌近1年，坦承深深傷害了伴侶、女兒和父母，自知犯下了錯誤、不當的行為。「我深深地傷害了她們的心，也辜負了她們對我的信任。」包括帶給觀眾不良示範，他也一併致歉。

接下來他要面對家人情感破碎，承諾會去處理好家中的狀態及情緒，對於浪費社會資源深感抱歉。他的另一半王湘涵外型清新，曾主演公視電視電影「愛的麵包魂」，和薛紀綱一起主持公視「下課花路米」多年，兩人育有2女，還會一起上節目。王湘涵原本對丈夫出軌一無所知，起初還無法做出回應。在確認薛紀綱確實外遇後，她坦言：「真的很難過，非常心痛。」因為事情已經影響到她的家人、生活與工作，希望外界可以給她多點思考空間。

薛紀綱是金鐘獎入圍常客，曾得過5座金鐘獎，在兒少節目領域早已擁有一片天。但他沒有愛惜羽毛，本來還打算靠原民台的「KAKUDAN時光機」，挑戰再拿一座金鐘獎，如今遭觀眾留言怒譙「出軌男還肖想拿金鐘」。原民會表示，對於原民台節目報名金鐘獎一事會再進行評估，目前尚無所悉。

巧合的是，薛紀綱預告參戰金鐘獎的文章獲得廖科溢按讚，然而廖科溢除了同為金鐘獎得主，先前也被桃色風波纏身，一連被多名女子指控慣性劈腿。但隨著時間過去，廖科溢的臉書版面漸漸被多張太太秦綾謙的合照佔據，演講、業配邀約依舊，節目也持續在電視台重播。

薛紀綱本來打算今年挑戰敲鐘。圖／摘自臉書
薛紀綱本來打算今年挑戰敲鐘。圖／摘自臉書

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