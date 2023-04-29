金曲歌后爆乳自豪「取代蔡依林」鮮肉出場秒變老人過橋

張秀卿和郭忠祐合唱、跳舞。記者李政龍／攝影

張秀卿今（29）在台北國際會議中心和林俊逸、Saya、郭忠祐開唱，她穿著深V上衣搭配桃紅色長褲，帶4個舞者載歌載舞，一跳完她就喘著氣喊「救人喔！」52歲的她開玩笑說：「已經35歲了，還要當唱跳歌手，要不要臉啊？」又問台下：「今天唱跳歌手可以嗎？我剛表現得好嗎?很好對不對，取代了蔡依林 ！我自己說的！」

張秀卿突然話鋒一轉，突然哽咽：「我從來沒有壓軸過，雖然我很紅，去年給我壓軸我嚇到了，我想說我何德何能當壓軸。」

唱完「無我你無娶」、「問天」等歌，她和林俊逸合唱「夢中的情話」，張秀卿嬌嗔說：「啊你又不是我的夢中情人，我不喜歡你這種的。」林俊逸問觀眾：「我們是不是像母女，啊講錯，是像母子啦！」

林俊逸表示要介紹天菜給她，張秀卿其實心儀的是郭忠祐，笑說：「我老公小我12歲，如果要升級就要小24歲。」林俊逸問：「24孝可以嗎？」透得台下哈哈大笑。