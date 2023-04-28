布蘭登費雪靠「鯨魚」奪影帝 拒稱戲服「肥仔裝」
沉寂已久的演員布蘭登費雪（Brendan Fraser）憑藉電影「我的鯨魚老爸」（TheWhale）回歸影壇，化身272公斤的中年男子，面臨種種人生危機，以突破自我的精湛演技獲得絕佳好評，職涯再創顛峰。片中他為詮釋身形巨大臃腫的中年大叔，除了在拍攝前必須花上6小時化妝，還得穿上重達上百公斤的特殊服裝，光是前置準備作業就不容易。對於片中與他朝夕相處的「假體服裝」，他坦言：「我絕對不會稱之為『肥仔裝』！」
布蘭登費雪解釋說，讓演員穿上特殊服裝或裝備來模仿肥胖角色，這件事在好萊塢演藝圈逐漸走鐘，許多人讓體態健壯的演員，使用特殊妝容來呈現肥胖，只是為開一個低俗玩笑，或著是只為了詆毀一個角色。他認為，飾演這類角色應是要消弭大眾偏見，而非更忽視問題、加深刻板印象。
即便布蘭登費雪以「我的鯨魚老爸」拿下奧斯卡影帝，但走過演藝低潮的他在受訪時表示，他永遠不會對己的現況感到滿足和安逸，「我永遠不會有那麼舒服的狀態，我無法擺脫一種感覺，就是隨時會有人走進房間告訴我，我是個騙子，或者說我有『冒牌者症候群』，我會覺得有人會給我一條洗碗巾，叫我趕快回去工作。可是我希望自己永遠不會失去這樣的感覺，因為我還沒足夠的證明自己，為此我需要越來越大的挑戰。」
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