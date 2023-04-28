我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

花季少女沒了 矽谷中國學生搭Uber車禍1死1傷

布蘭登費雪靠「鯨魚」奪影帝 拒稱戲服「肥仔裝」

記者陳建嘉／即時報導
「我的鯨魚老爸」布蘭登費雪精湛演技獲得奧斯卡影帝殊榮。（圖：MyVideo提供）
「我的鯨魚老爸」布蘭登費雪精湛演技獲得奧斯卡影帝殊榮。（圖：MyVideo提供）

沉寂已久的演員布蘭登費雪（Brendan Fraser）憑藉電影「我的鯨魚老爸」（TheWhale）回歸影壇，化身272公斤的中年男子，面臨種種人生危機，以突破自我的精湛演技獲得絕佳好評，職涯再創顛峰。片中他為詮釋身形巨大臃腫的中年大叔，除了在拍攝前必須花上6小時化妝，還得穿上重達上百公斤的特殊服裝，光是前置準備作業就不容易。對於片中與他朝夕相處的「假體服裝」，他坦言：「我絕對不會稱之為『肥仔裝』！」

布蘭登費雪解釋說，讓演員穿上特殊服裝或裝備來模仿肥胖角色，這件事在好萊塢演藝圈逐漸走鐘，許多人讓體態健壯的演員，使用特殊妝容來呈現肥胖，只是為開一個低俗玩笑，或著是只為了詆毀一個角色。他認為，飾演這類角色應是要消弭大眾偏見，而非更忽視問題、加深刻板印象。

即便布蘭登費雪以「我的鯨魚老爸」拿下奧斯卡影帝，但走過演藝低潮的他在受訪時表示，他永遠不會對己的現況感到滿足和安逸，「我永遠不會有那麼舒服的狀態，我無法擺脫一種感覺，就是隨時會有人走進房間告訴我，我是個騙子，或者說我有『冒牌者症候群』，我會覺得有人會給我一條洗碗巾，叫我趕快回去工作。可是我希望自己永遠不會失去這樣的感覺，因為我還沒足夠的證明自己，為此我需要越來越大的挑戰。」

肥胖 奧斯卡 電影

上一則

「小飛俠與溫蒂」裘德洛當虎克船長 小黑寡婦談低潮期

延伸閱讀

布蘭登費雪登影帝 「神鬼傳奇」瑞秋懷茲恭喜銀幕老公

布蘭登費雪登影帝 「神鬼傳奇」瑞秋懷茲恭喜銀幕老公
想變回猛男 傳布蘭登費雪拚命運動

想變回猛男 傳布蘭登費雪拚命運動
好萊塢以貌取人？新科影帝布蘭登傳拚命運動要變回猛男

好萊塢以貌取人？新科影帝布蘭登傳拚命運動要變回猛男
魔宮、神鬼、今生新娘…奧斯卡頒獎上演影星重逢記

魔宮、神鬼、今生新娘…奧斯卡頒獎上演影星重逢記

熱門新聞

河智苑(右)在「謝幕」中因奶奶高斗心的病情惡化而不捨心疼。圖／八大電視提供

為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣

2023-04-25 16:55
陳小紜在「薄冰」中被逼脫衣。(取材自微博)

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

2023-04-22 19:35
關之琳（右）與呂良偉（左）合照。(取材自微博)

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

2023-04-23 04:07
劉濤出席活動狀態極佳。圖／摘自微博

曾為夫還債狂接戲 44歲「琅琊榜」女星驚人現狀掀討論

2023-04-25 15:02
賴慧如以爆乳高衩禮服驚豔四座。記者王聰賢／攝影

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

2023-04-22 13:01
(噓！星聞)

百想／宋慧喬27年首奪視后 視帝李星民爽喊宋仲基

2023-04-28 07:59

超人氣

更多 >
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃

想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃
媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？
潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破