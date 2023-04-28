方文山不忍了？合作周杰倫23年 揭開衝突內幕

方文山以藝術家身分參加「共生SYMBIOSIS」特展。記者王聰賢／攝影

知名作詞人方文山近年投入藝術創作，他以藝術家身分參加「共生SYMBIOSIS」特展，展出逾30件作品，28日出席記者會導覽，其中創作的作品都與「周董」周杰倫的歌曲有連結。

被問到幫周董寫歌跟自己做藝術創作哪一項比較困難，方文山想了想笑回，應該是幫周董寫歌，「他會跟我講故事，我用文字還原，我的創作一定都是按照主觀去走。」

至於合作超過20年是否有過衝突？方文山老實地說： 「早期就會有這種狀況，畢竟詞曲是歌手的，我比較像是電影 裡的編劇，歌手是導演 ，詞曲的部分我也是聽他的。」強調會尊重歌手的意見。

方文山在疫情 3年更積極投入藝術創作，今天展出的作品包括1.8公尺高的「龐克貓-紅顏如霜」以及重達180公斤的「之外有千里」蒸氣龐克風大型裝置藝術等等。被問到周董聽聞他辦展的反應如何？方文山笑說：「他就說『唉唷』，可能沒想到我會把『紅顏如霜』變成立體的公仔。」

方文山設計的「紅顏如霜」潮流公仔，想傳達在創作上的兩種人格，他認為創作者都是孤獨的，包括周董也是，「我發現他在做音樂人很專注，包括便當排骨來了也不吃，而我寫歌詞都在深夜沒有人的時候，很專注、很孤單，創作就是跟自己的對話。」有時候甚至會有人格分裂的狀態。

雖然周董忙著巡演沒能到場，私下也常跟方文山討論藝術創作，他最喜歡蒸氣龐克風， 「他看到蒸氣龐克風的時候，都會傳類似的藝術作品給我看，代表說可能這3大系列裡面他可能比較喜歡這個系列。」